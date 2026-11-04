我是廣告 請繼續往下閱讀

吳卓源近日接受陶晶瑩Podcast《女人心事》專訪，首度談到2年半前介入朱軒洋跟Cindy戀情一事，聲淚俱下對女方道歉，不過Cindy並沒有要領情的意思，還直接發文開嗆。回顧吳卓源的感情史，一出道就被封為鄉民老婆的她，過去曾交往頑童瘦子的表哥，但同時卻跟ØZI關係太好，讓瘦子超不爽寫歌嗆人，使得兩人關係決裂。吳卓源過去曾跟頑童MJ116成員瘦子的表哥交往，不過兩人在交往期間跟好友ØZI關係太好，甚至曾曬出臉貼臉合照，讓瘦子看得超不爽，寫歌〈無袂煞〉諷刺ØZI，歌詞提到：「他不拜關二哥，OZI他只勾二嫂。」不過2023年，吳卓源和ØZI突然間取消關注對方IG，從過去留學時期的好朋友，到現在不相往來友情變調，根據了解，兩人是因為對事情看法不同起口角，後來冷戰不理對方之後，就持續到現在。吳卓源在2024年被爆出跟朱軒洋在河濱公園親親，然而當時男方是有女朋友、網紅Cindy的狀況下，導致她變成了全民小三，時隔2年半後，吳卓源公開手寫信認愛朱軒洋，表示兩人緣分尚未了，近日更是登上陶晶瑩節目聊介入他人感情心境，同時聲淚俱下對Cindy道歉，不過Cindy沒有要領情，直接發文開酸：「你那邊還來得及買600的台積電。」吳卓源是華裔澳籍，她1994年在中國海南島出生，成長於上海，4歲開始學習古典音樂和鋼琴，8歲時隨著父母移民澳洲，她在18歲時進入美國柏克萊音樂學院攻讀表演專業。2017年她發行EP《H.E.N.R.Y》以及個人專輯《1:28》，年底與5位饒舌歌手合作〈走到飛〉，並跟熊仔推出單曲〈買榜〉，攻佔各大音樂平台的排行榜，吳卓源獨具魅力的藍調音樂特色，使她受到關注。至於「鄉民老婆」頭銜，則是源自她在 PTT 表特版的高討論度，出道初期，她總是穿著Oversize的上衣搭配極短熱褲，若隱若現的「下衣失蹤」穿搭，擊中廣大鄉民的胃口。