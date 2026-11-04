除了日職聯隊、JABA日本社會人隊及韓職聯隊再度組隊出征，日本方面派出多位第一指名好手，韓職聯隊則有超級選秀狀元河炫丞加入，同時，今年台灣方面也加入大專明星隊，為賽事增添話題。

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日職聯隊又來了 多位第一指名參戰

韓職聯隊以Kiwoom英雄為主體 另有樂天巨人、替代役加入

JABA日本社會人7度征戰冬盟 杉浦正則領軍

大學明星隊集結50名球員 雷皓博也來了

▲中華職棒公布冬盟日韓參賽名單。（圖／中華職棒提供）

▲JABA日本社會人與台灣大學明星隊名單也公布。（圖／中華職棒提供）

2026亞洲冬季棒球聯盟集結台灣、日本、韓國共六支球隊參賽，各隊紛紛派出年輕好手參戰，透過冬盟累積實戰經驗，也讓台、日、韓三國有更多交流機會。日職聯隊由讀賣巨人三軍監督会田有志擔任總教練，陣中包含台灣左投黃錦豪，去年曾入選冬盟名單，可惜因傷退賽，今年再度隨日職聯隊來台，期待與台灣好手同場較勁。投手群以年輕戰力為主，養樂多雙投西舘昂汰、中村優斗分別是2023、2024年選秀第一指名。歐力士左投佐藤龍月、西武川下将勲，以及軟銀相原雄太、澤柳亮太郎也都是值得關注的潛力投手。樂天金鷲青野拓海連續兩年參戰冬盟，今年將持續透過冬盟調整狀態。阪神外野手井坪陽生近年在二軍表現穩定，具備跑、打、守三拍子能力；谷口朝陽則由投手轉型野手，具備出色臂力，也是日職聯隊值得關注的選手。韓職聯隊今年以Kiwoom英雄為主體，另有樂天巨人及替代役選手加入，並由Kiwoom英雄薛鍾鎭總教練領軍出征冬盟。20歲左投丁炫瑀是2025年選秀狀元，去年已有18場先發經驗，今年因手肘傷勢缺陣3個月，盼透過冬盟補足出賽局數、持續累積經驗。另一焦點是高中剛畢業的河炫丞，曾放棄洋基300萬美元合約，選擇留在韓職發展，並在U18亞青賽繳出3場15.2局無失分的優異成績，拿下賽會MVP。朴燦爀今年敲出12轟，是英雄隊本土最多轟打者；外野手秋材賢則繳出80安、打擊率2成83的成績，具備穩定攻擊能力。另一焦點張栽榮原為投手，2024年轉型野手後展現長打潛力，盼透過冬盟適應職業層級變化球、提升擊球穩定度。JABA日本社會人自2017年起參賽，今年將是第7度征戰冬盟，過去曾於2019、2025年兩度奪冠，並三度登上例行賽戰績龍頭。今年由日本業餘棒球名將杉浦正則領軍，球員時期曾三度代表日本參加奧運，並於1992年巴塞隆納奧運摘銅、1996年亞特蘭大奧運奪銀，展現日本社會人棒球的深厚實力。右投磯貝和賢歷經韌帶重建手術及長期復健後重返投手丘，最快球速可至157公里，備受日本球界關注；菊地郁也曾在2025年社會人野球日本選手權大會投出7.1局未讓任何打者上壘、11次三振的亮眼表現。外野手飯山志夢是中日龍二軍監督飯山裕志之子，具備優異腳程、遠投能力及上壘技巧；另一名外野手天井一輝則以廣角打擊與出色速度見長，兼具攻守能力，將成為日本社會人打線的重要戰力。大學明星隊由12支大專球隊共組，集結50名球員，是繼2023年中華培訓隊後，再度以台灣業餘球員為主體的參賽隊伍，由114學年度大專聯賽冠軍臺北市大總教練王宜民領軍。台美混血好手雷皓博高中曾是北科附工王牌，升上國體大後成為主力先發，最快球速逼近155公里。臺東大學兩位同名同姓的林承恩，分別以「大恩」、「小恩」為綽號，前者擔任投手、後者是捕手，將在冬盟再度搭檔。名單中還包括上屆大專聯賽最佳二壘手林浩震、最佳三壘手楊浩襸、最佳外野手鍾緯澤與曾譯威，以及助輔仁大學奪冠的113學年度大專聯賽MVP林廷之。這批以挑戰職棒為目標的大學好手，將藉冬盟與職業球員正面交鋒，展現實力並爭取更多關注。今年冬盟集結各國年輕新秀與業餘好手，除了是球員累積實戰經驗、挑戰自我的舞台，也讓球迷有機會一睹各國潛力新星風采，邀請球迷朋友踴躍進場，為各隊選手加油，共同感受冬季棒球的熱情。