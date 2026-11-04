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看中天母40年老宅！月租6.8萬、願簽長約仍遭拒

曾在美國生活35年 重視信用仍難獲租屋機會

▲老翁後續仍前往天母尋找租屋機會，並透過照顧他的生活人員向另一家仲介詢問，對方女經理也答應協助聯繫。（示意圖／記者張家瑋攝）

晚年只想租間舒適房子！盼年齡不成租屋門檻

一名83歲老翁近日在臉書社團「北投幫之石牌地區」分享租屋經歷，透露自己花了一個多月在中山、大安、松山、士林及天母等地看房，終於找到一間條件滿意的天母老宅，月租金6萬8000元也能接受，原本已表達承租意願，甚至願意預付半年租金，，連見面洽談條件的機會都沒有。老翁表示，該房屋屋齡約40多年，是一棟七層樓華廈，室內裝潢漂亮、環境清幽，還有電梯，附近也有公園及醫院，讓他相當心動。他不僅願意簽訂長約，租金也可每3個月支付一次，甚至半年預付，原以為如此條件能讓房東放心，沒想到仲介告知房東他的年齡後，便遭到婉拒。對此，老翁感嘆，「四十多歲的房子，可以開價六萬八千元；八十三歲的房客，連六萬八千元都沒機會付！」他也無奈形容，房子老了叫「屋齡」，人老了卻被當成「風險」，不禁想問難道老人也得重新裝潢，才能取得租屋資格？老翁透露，自己曾在美國生活35年，經商多年，一向重視信用、守時與居住環境整潔，也願意好好珍惜房屋，卻沒想到這些條件仍抵不過身分證上的年齡。他坦言，理解房東有權選擇房客，也可能考量年長者的健康或生活狀況，但認為至少應該先見面了解，再決定是否出租，而不是僅憑年齡就直接拒絕。老翁後續仍前往天母尋找租屋機會，並透過照顧他的生活人員向另一家仲介詢問，對方女經理也答應協助聯繫。他感嘆，自己一生為家庭與事業努力，到了晚年，只希望租間舒適的房子，能夠看看書、寫回憶錄，也能招待老朋友。最後，老翁寫下」，分享自身遭遇，也引發網友對高齡者租屋困境的關注。事實上，根據崔媽媽基金會2025年針對社宅包租代管業者進行的調查，。結果反映受調查租賃市場對高齡承租人的疑慮，也凸顯居住支持制度的重要性。