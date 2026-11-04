一座城市的魅力，藏在令人難忘的料理、貼心細緻的服務，以及讓人願意再次造訪的店家之中。「2027第一屆七期金磚獎」即日起公開徵件，以七期為中心、延伸至台中生活圈，邀請餐飲、零售、生活服務、旅宿及文化體驗等業者參與，報名至11月30日截止。
這項獎項由七期金磚獎籌備委員會主辦，好事行銷、果俐文創執行，前王品集團品牌總經理、AMT亞太行銷數位轉型聯盟創會長高端訓擔任籌備委員會召集人，邀集品牌經營、產業研究、學術、媒體及文化等領域專家，發掘具特色的城市生活品牌。
高端訓表示，徵選以消費者的實際生活感受為出發點，關注品牌如何透過產品、服務與體驗，提升城市日常生活品質。參選不以品牌規模為限，具合法營業資格，且與台中及七期生活圈有實際連結，設有門市、服務據點，或能提供具體消費與服務體驗的品牌，均可提出申請。
獎項執行長劉典倡表示，希望透過區域型活動，協助業者累積品牌能見度。本屆設置七大獎項，其中「年度白金獎」為年度最高榮譽，將表彰具整體代表性的城市生活品牌，並透過不同獎項呈現台中業者的多元特色。
主辦單位指出，入選品牌將受邀參加「七期金磚獎品牌發表暨頒獎活動」，另規劃媒體新聞及網紅宣傳，增加品牌與消費者接觸機會，歡迎用心經營的品牌把握機會，讓一道料理、一項服務、一份對品質的堅持，成為堆砌台中城市生活的亮眼金磚。首屆徵選採品牌為單位報名，同一公司旗下若有不同品牌，須分別提出申請。詳細參選資格及報名方式，可至七期金磚獎官方網站查詢。
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高端訓表示，徵選以消費者的實際生活感受為出發點，關注品牌如何透過產品、服務與體驗，提升城市日常生活品質。參選不以品牌規模為限，具合法營業資格，且與台中及七期生活圈有實際連結，設有門市、服務據點，或能提供具體消費與服務體驗的品牌，均可提出申請。
主辦單位指出，入選品牌將受邀參加「七期金磚獎品牌發表暨頒獎活動」，另規劃媒體新聞及網紅宣傳，增加品牌與消費者接觸機會，歡迎用心經營的品牌把握機會，讓一道料理、一項服務、一份對品質的堅持，成為堆砌台中城市生活的亮眼金磚。首屆徵選採品牌為單位報名，同一公司旗下若有不同品牌，須分別提出申請。詳細參選資格及報名方式，可至七期金磚獎官方網站查詢。