我是廣告 請繼續往下閱讀

美國期中選舉3日登場，就連遠在距離地球約400公里高空的太空人也沒有缺席！美國國家航空暨太空總署（NASA）太空人梅農（Anil Menon）在社群平台X上發文透露，他和另外2名美國太空人，已經在國際太空站（ISS）上完成投票。梅農還在影片中把自己在太空站的寢艙稱為「我的投票所」，並秀出「我已投票」（I Voted）貼紙，引發網友熱議。據日本《朝日新聞》報導，梅農3日在X上發文表示，3名美國太空人在國際太空站填寫電子選票，再透過安全的通訊方式傳送給地面的選務人員。他在影片中說明，自己是用寢艙裡的電腦填寫電子選票，再傳回他戶籍所在的德州哈里斯郡。梅農現年50歲，是美國太空軍上校，也是急診科醫師。他今年7月14日搭乘俄羅斯聯盟號MS-29太空船，從哈薩克拜科努爾太空發射場升空，這是他第一次進入太空，預計在國際太空站停留約8個月，明年4月返回地球。同在太空站上的美國太空人，還有NASA的梅爾（Jessica Meir）和哈薩威（Jack Hathaway）。：太空人在出發前，先向戶籍所在地的選務單位提交「聯邦郵寄卡申請表」（FPCA），這和駐外軍人、海外僑民申請不在籍投票的程序相同。：太空人戶籍所在郡的選務官員，會先和休士頓詹森太空中心的人員進行測試演練，確保投票系統正常運作。：選務單位把加密的電子選票，經由任務控制中心上傳到國際太空站；開啟選票的密碼則由選務官員另外寄給太空人本人。：太空人在太空站的電腦上填好選票。：選票透過NASA的追蹤與資料中繼衛星，傳到位於新墨西哥州的地面站，再轉送到休士頓詹森太空中心的任務控制中心，最後送到太空人戶籍地的選務官員手上。：只有太空人本人和選務官員能看到選票內容。選務官員收到後，會把太空人的選擇謄寫到一般的紙本選票上，和其他選票一起計票。這3名太空人並不是第一批在太空投票的美國人。太空投票的歷史，要從1996年說起。：NASA太空人布拉哈（John Blaha）當年9月前往俄羅斯和平號太空站，出發時不在籍選票還沒寄出，他又一直到隔年1月才返回地球，因此錯過了總統大選投票。：NASA與德州官員合作推動立法，讓太空人可以用安全的電子方式從太空投票。由於多數現役太空人都住在詹森太空中心所在的休士頓一帶，這項法律是德州專屬的。同年，太空人沃夫（David Wolf）在和平號太空站上投下選票，成為第一位在太空投票的美國人。：太空人焦立中（Leroy Chiao）在國際太空站上投票，成為第一位在太空投下總統大選選票的美國人。：女太空人魯賓斯（Kate Rubins）曾在2016年和2020年2度從國際太空站投票。：2024年美國總統大選期間，因波音星際客機故障而延長停留國際太空站的太空人威爾摩（Butch Wilmore）和威廉斯（Sunita Williams），也在太空完成投票。如今，太空投票已經成為美國太空人參與民主的常態。NASA強調，即使身在太空，太空人也能透過安全的系統行使公民權利。