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民主黨在美國期中選舉大獲全勝，美國總統川普（Donald Trump）曾極力呼籲選民要假裝選票上印的是他的名字，像是在為他本人投票一樣去投票，選民照做了，奉送給民主黨一場近二十年來前所未見的期中選舉大捷，掌握國會兩院，打破了共和黨在華府的全面執政。根據《彭博》報導，民主黨策略師阿克塞爾羅德（David Axelrod）表示，「這幾乎是一場由川普一手造成的災難，選民對物價感到憤怒，對他選擇採取推升物價的政策感到憤怒。除此之外，他親自欽點的幾位候選人也在今晚輸掉了選戰」。選民的經濟壓力一直是這次期中選舉的主軸，而最終這股來自生活成本高漲的挫折感在投票箱中徹底爆發。共和黨策略師凱麥登（Kevin Madden）表示，「這場選舉是一堂政治地心引力課，當選民最關心的是通膨和生活負擔能力，而你卻用關稅、貿易戰以及加劇這些疑慮的伊朗戰爭來回應時，你就是會落得敗選下場」。根據The Voter Poll民意調查，約四分之三的期中選舉選民表示，他們對川普領導下的國家走向感到「憤怒」或「不滿」。儘管美國雇主一直在增加就業機會、失業率處於低位，且選前整體經濟成長加速，但通膨與借貸成本也同步上升，讓許多希望物價回落、負擔減輕的美國人感到挫折。2026年初時，美國汽油價格處於多年來的低位，物價壓力有所緩解。然而，2月開啟的伊朗戰爭導致能源成本飆升，重新點燃了通膨。目前的關鍵指標顯示，消費者物價指數的漲幅已連續六個月大於薪資漲幅，家庭儲蓄減少，房貸利率則處於2023年以來的最高水準。這導致川普的支持率降至歷史新低，因為選民認為他的政府在遏制生活成本方面幾乎毫無作為。食品雜貨和汽油是特別讓人有感的領域，儘管選民也對醫療保健費用表示深切擔憂，特別是在人口老齡化的州。期中選舉結果將迅速引發華府權力結構的重組。雖然民主黨內部仍在爭論應該把多少精力放在針對川普的調查上，但毋庸置疑的是，對川普及其團隊成員和政治盟友的更多監督行動即將到來。而共和黨人則必須考慮清楚，在降低生活成本等事項上與民主黨合作是否對自己有利。無論國會山莊發生什麼，川普很可能會繼續尋求發揮行政影響力的方式，繼續在他認為能為其政治遺產增光的項目上衝鋒陷陣。