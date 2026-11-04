知名電競直播主Toyz（劉偉健）因為販賣大麻菸彈被法院判處4年2個月有期徒刑而入獄，服刑約2年半後獲准假釋，並於昨（3）日遭遣返回香港，先前與他傳出祕婚的女友篠崎泫，至今沒有對外提及Toyz出獄一事，就有酸民留言找碴，質疑她是否還在觀望風向，對此，篠崎泫親自回覆：「會不會可能我已經忙死？」
Toyz出獄被酸還在看風向 篠崎泫一句話回應
Toyz出關後，一名網友到篠崎泫的置頂貼文留言：「Toyz出來了，嫂子都沒表示什麼不？在看風向嗎？」篠崎泫本人看到後回覆：「會不會可能我已經忙死？」事實上，篠崎泫的IG動態這幾天幾乎每篇文都在分享業配商品使用心得、團購資訊等，尤其雙11購物節又將到來，讓她忙得不可開交。
沒承認嫁Toyz 篠崎泫：有好消息會跟大家說
今年初，Toyz和篠崎泫傳出已經在獄中登記結婚的消息，面對外界猜測與詢問，篠崎泫並未正面承認或否認，僅低調回應「之後有好消息會跟大家說」，甚至女方在社群平台的照片還被懷疑小腹微微隆起，疑似懷孕，經紀人也以「不可能耶」明確否認。
由於Toyz遭移民署強制遣返回香港，並管制6年不得來台，外界便好奇如果之後他和篠崎泫完成結婚登記，是否能以「台灣女婿」的身分依親來台，網紅巴毛律師分析，據移民署表示，Toyz即使申請依親居留仍須經過法規嚴格審查，直言：「不保證一定可以申請成功。」
資料來源：篠崎泫IG
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Toyz出關後，一名網友到篠崎泫的置頂貼文留言：「Toyz出來了，嫂子都沒表示什麼不？在看風向嗎？」篠崎泫本人看到後回覆：「會不會可能我已經忙死？」事實上，篠崎泫的IG動態這幾天幾乎每篇文都在分享業配商品使用心得、團購資訊等，尤其雙11購物節又將到來，讓她忙得不可開交。
沒承認嫁Toyz 篠崎泫：有好消息會跟大家說
今年初，Toyz和篠崎泫傳出已經在獄中登記結婚的消息，面對外界猜測與詢問，篠崎泫並未正面承認或否認，僅低調回應「之後有好消息會跟大家說」，甚至女方在社群平台的照片還被懷疑小腹微微隆起，疑似懷孕，經紀人也以「不可能耶」明確否認。
由於Toyz遭移民署強制遣返回香港，並管制6年不得來台，外界便好奇如果之後他和篠崎泫完成結婚登記，是否能以「台灣女婿」的身分依親來台，網紅巴毛律師分析，據移民署表示，Toyz即使申請依親居留仍須經過法規嚴格審查，直言：「不保證一定可以申請成功。」
資料來源：篠崎泫IG