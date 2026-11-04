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身兼台北市長蔣萬安競總主委的台中市長盧秀燕，日前拜會民眾黨北市議會黨團，不僅甜喊「我們是一家人」，黨團總召林珍羽也透露未來北市藍白合將有更多彈性。蔣萬安昨被問到此事，也說「我都很願意啊」，還說接下來有相關安排跟規劃。蔣萬安今（4）晚到中正區南機場夜市掃街，也和民眾黨市議員參選人吳怡萱合體握手，之後吳也跟在蔣後面一起掃街，也說會邀請他到競總休息、吃美食。據了解，蔣萬安掃街結束後，確定會去吳怡萱的競總。蔣萬安今晚7時30分到中正區南機場夜市掃街拜票，現場聚集大量民眾夾道歡迎，他受訪時說，這邊太多美食了，雞肉飯啊、胡椒餅還有水餃，他其實最愛來吃這邊的水餃。非常多好吃的美食，所以等一下大家可以跟著一起逛、一起吃。媒體詢問走了數場夜市掃街，有沒有覺得一場比一場更熱？蔣萬安說，他感受到民眾滿滿的熱情，大家可以看到現場有這麼多支持者來，他最主要是希望能夠跟所有市民互動、爭取認同，也跟攤商來尋求支持。這是最主要，希望能夠到夜市這邊來跟大家接觸。今天陪同蔣萬安掃街的民代包括政策競選總幹事賴士葆、中正萬華議員郭昭巖、吳志剛、鍾小平、國民黨市議員參選人張延廷，而民眾黨議員參選人吳怡萱、無黨籍應佳妤也擠到旁邊一起掃街。吳怡萱被問到是否也是掃街巧遇市長，她澄清「沒有」，應該說市長今天有來，這邊很熱鬧，所以一定要趁人潮很多的時候過來拜託，同時她也會邀請蔣萬安走完夜市後，滿頭大汗到競總稍微休息一下，她也會準備夜市美食給他吃。