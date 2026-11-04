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貿易戰停火協議將屆滿 華府弱勢下北京尋求突破

美國期中選舉掀起「藍色旋風」！民主黨橫掃參眾兩院多數席次，選舉結果不僅關乎美國國內政治，也牽動國際地緣政治格局版圖變化。對此，《BBC》報導認為美國總統川普（Donald Trump）與中國國家主席習近平如無意外本月將在深圳亞太經濟合作會議（APEC）上見面，屆時北京迎接剛吞下大敗的川普，或將展現出更具優勢的談判姿態。根據《BBC》報導，北京和華盛頓之間的關係是本世紀最重要的大國競爭，此前，川普政府為了保護美國本土製造業免受中國廉價商品衝擊，對中國進口貨品加徵高額關稅。然而，這項保護主義政策卻引發了反噬，習近平祭出大規模報復性關稅反擊。關稅壁壘不僅推高了玩具、服飾等美國家庭日常消費品的價格，加劇了美國國內的通膨壓力，中國同時也暫停採購美國農產品，對川普核心支持區的農業州造成打擊。選民對生活成本激增的不滿，最終在本次期中選舉中全面爆發。美中兩國此前簽署的貿易戰停火協議即將於明年1月底到期。經歷期中選舉的慘敗後，北京可能會認為，川普將更加急於達成協議，習近平會把這視為一個極佳的戰略窗口，從而在即將到來的雙邊會談中展現更強硬或靈活的姿態，為中國爭取更具優勢的貿易機遇。中國外交部發言人毛寧今日被問到美國期中選舉結果時，表示期中選舉屬於內政，中方願與美方共同落實兩國元首重要共識，加強溝通、妥處分歧並拓展合作，構建基於尊重、公平與對等的中美建設性戰略穩定關係。被問到APEC峰會上是否有機會促成中美俄三方元首會晤時，毛寧也證實，中國正與有關各方就元首會晤事宜保持密切溝通與協調。