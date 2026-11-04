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我的立場是日本人認為台灣就是國家，不要變成另外的國家就好了！ 」至於會不會想邀請台北市候選人到自己開的燒肉店用餐？夢多則說： 「沈伯洋也可以、現在的台北市長也歡迎！」



談到電影《我要當總統》首映，鈴木監製感歎地表示，能讓大家看到這部由一路以來並肩奮鬥的夢多與与座重理久共同主演的作品，感觸非常深刻，這是一部凝聚了無數汗水、歡笑與淚水的作品。



電影《我要當總統》不僅呈現了台日文化交融的爆笑火花，更記錄了一群人不放過夢想的熱血精神，《我要當總統》將於11月6日上映，更多電影資訊請鎖定夢多TV Mondo 、夢多臉書及IG官方社群。





日本藝人夢多（大谷主水）今（4）日出席台日合拍喜劇電影《我要當總統》首映記者會，在活動中公開表態支持沈伯洋，邀請他、現在的台北市長到自己的燒肉店吃飯，同時強調自己的立場：「我的立場是日本人認為台灣就是國家，不要變成另外的國家就好了！」由夢多擔任企劃及男主角的《我要當總統》，集結前AKB48成員大島涼花、導演鳴瀨聖人、監製鈴木祐介，以及与座重理久、徠溫等人共同演出，夢多透露，電影在極有限的預算下，僅花5天就完成拍攝，含宣傳費用總預算約300萬元，讓他直呼不可思議，他不只身兼企劃、男主角，首映會當天還得負責主持及翻譯，笑稱自己根本一人打四份工。近期台灣正值選舉期，日前夢多公開表態支持沈伯洋候選人，他在現場也被問到為什麼願意表態，夢多表示：「