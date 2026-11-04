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民進黨台北市長候選人沈伯洋先前接受《遠見》專訪時稱台北兒虐不當事件應該是「六都居首」，不過主持人追問「這跟區域性有關嗎？哪個環節造成？」，沈伯洋坦言「手邊上沒有數據」、所以「只能用猜的」，但教育局態度有很大的問題。台北市長蔣萬安今（4）晚抨擊，沈伯洋用猜測加深家長不安「我完全無法接受」。沈伯洋接受《遠見》專訪時，稱兒虐在台北越來越嚴重，兒虐不當事件應該是六都居首。有一次他在掃街時，有攤商說他現在把小孩送到新北，他覺得台北兒虐案太多了，主持人則問，「這跟區域性有關係嗎，跟哪個環節造成」，沈則說，因為手上沒有數據，所以只能用猜的，但至少可以看到，教育局態度有很大的問題。蔣萬安批評，兒少的議題是非常嚴肅，市府一直以來非常重視。那其實任何市政議題都必須要有憑有據，絕對不能憑空猜測，沈伯洋他猜測的數字又完全錯誤，恰恰相反，身為市長，他的責任一定是讓家長孩子安心，沈伯洋的說法非常不負責任。蔣萬安競選發言人楊沛緰補充，根據審計部公布數據，2024年高雄市兒童受虐致死12人、六都最多，台北市則為0人。「評論兒童安全，沈伯洋全靠猜測，把猜測包裝成專業，暴露的正是功課不足、外行充內行。」楊沛緰指出，根據衛福部「兒童及少年保護—遭父母、照顧者等家庭成員施虐死亡之人數及原因」統計，112年至114年三年間，高雄市家內受虐致死人數合計14人，六都最多，台北市則為2人。每一起兒虐案都應嚴肅看待，討論時更應以完整數據為基礎。楊沛緰表示，沈伯洋在專訪中先指出台北兒虐不當事件「六都居首」，當主持人追問區域差異及原因，卻回答「因為我們手上沒有數據，所以我們只能用猜的」。「沒有數據，就應先做功課，兒童安全如此嚴肅的議題，難道可以沒查證，就急著攻擊對手、加深家長不安？」楊沛緰指出，沈伯洋對台北市政不熟悉，已經不是第一次。談兒虐原因說「只能用猜的」；辯論被問到具體都更個案，未能答出癥結，等蔣萬安點出航高限制，竟反問為何不早講；談營養午餐，又把「三章一Q」講成「三規一章」。「一下用猜的，一下怪別人沒早講，連基本政策名詞都講錯，接連出洋相！」楊沛緰強調，政策討論必須建立在事實之上，「不能批評時口氣十足，被追問就暴露準備不足。請沈伯洋別再以猜測混淆視聽，消耗市民對公共討論的信任。」