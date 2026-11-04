近日吳卓源登上網路節目《女人心事》透露復合關鍵，「我們都單身，他用他的方式關心我，我心軟了，想說再給他一次機會。」

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▲被主持人陶晶瑩問到復合關鍵？吳卓源（如圖）坦言當時兩人都是單身，「他一直用他的方式關心我、理解我的處境，我心軟了，想說再給他一次機會。」（圖／女人心事YT）

▲吳卓源與朱軒洋（如圖）交往至今約半年，她也坦承介入朱軒洋與Cindy的感情就是不應該「這不能是成為傷害別人的藉口。」（圖／資料照）

歌手吳卓源（Julia）2024年捲入與演員朱軒洋與女友Cindy的感情風波，讓她形象重挫，更背負「小三」罵名。事件曝光後，吳卓源、朱軒洋一度斷開聯繫、各自冷靜，不過今年4月卻被狗仔拍到舊情復燃，兩人也證實「互有好感」正式官宣戀情。而她自認在感情中是戀愛腦，對於介入朱軒洋與Cindy之間，吳卓源也正式向Cindy道歉：「我傷害了她，帶給她這麼多的痛苦。」吳卓源透露今年4月被狗仔拍到與朱軒洋又有接觸，被主持人陶晶瑩問到復合關鍵？她坦言當時兩人都是單身，「他一直用他的方式關心我、理解我的處境，我心軟了，想說再給他一次機會。」表示其實兩人相處起來非常辛苦、有壓力，但她認為這都是他們自己造成的，是必須承擔的後果。吳卓源在節目中也向Cindy道歉，表示：吳卓源透露與朱軒洋討論後決定交往，因為有看到對方想變好的心，「那時候我想真實接受這段感情，所以我們才試試看，繼續認識彼此。」吳卓源坦言當初有太多聲音、太多事情同時發生，很難做出明智的決定，但決定再復合是經過很多次的聊天、討論，只是還沒非常確認這段關係的細節就被媒體報導出來，只好直接面對。她強調：「我是面對當時真實的感受才say yes。」吳卓源與朱軒洋交往半年，被問到未來如果有人介入這段關係該怎麼辦？她直言：「我一直覺得我很大的課題是想要好聚好散，我覺得好聚好散比在一起重要太多。」假設如果真的有人介入兩人的感情，雖然一定會難過很久，但如果事情發生了，自己應該還是會平靜的接受。吳卓源談及過往戀愛經驗，透露自己很容易迎合別人，「別人對我示好、撲向我的時候，我很容易接受他們的情感，但後來發現這不是理智的方式，太感情用事了！」吳卓源直言太容易暈船，在一起後更是無條件愛對方，除了損失錢財，也曾被劈腿，而她也坦承介入朱軒洋與Cindy的感情就是不應該「這不能是成為傷害別人的藉口。」