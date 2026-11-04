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台北市中山區永安國小營養午餐香鬆分發方式引發討論，香鬆包裝標示「每人2g、請協助分發」，遭外界質疑要求老師逐一分裝，甚至限制學生取用份量。對此，永安國小發布聲明澄清，2公克是營養標示上的建議份量，並非學生取用上限，若有追加需求，可向老師反映，由備品補充；實際分發也多由學生自行取用，教師從旁提醒，並非要求逐人秤量或分裝。校方坦言，包裝標示未完整說明取用方式，造成外界疑慮，對此表達歉意。永安國小表示，為減少使用市售現成再製食品，學校請午餐供應廠商另行採購食材製作香鬆，提供學生搭配白飯食用。不過，考量校內有學生對香鬆成分過敏，基於用餐安全，並未直接將香鬆拌入整桶白飯，而是另外分袋配送至各班，供沒有相關過敏疑慮的學生取用。校方指出，香鬆屬於調味配料，不列入主食或主菜的份量計算，因此包裝上標示的建議取用份量，並不代表整份營養午餐的供應量。校方說明，香鬆深受學生喜愛，過去直接撒在白飯上的分配方式，曾有學生反映取用不均。經午餐供應委員會討論後，才調整為由教師協助引導分發，並請廠商分袋配送至各班，希望讓學生公平取用，也方便後續補充。針對包裝上的「每人2g」標示，校方強調，原意是提供建議份量參考，各班均有配發湯匙，每湯匙約2公克，並非限制學生只能取用2公克。若學生想再添加，可以向老師反映，再由備品補充。至於實際分發方式，校方表示，各班會依學生年齡及自理能力安排，大多由學生自行取用，教師從旁提醒與指導；中、低年級學生則會獲得教師較多協助，並沒有要求老師逐一秤量或分裝。永安國小表示，感謝教師在用餐時間對學生的照顧，也重視分發作業可能增加教師額外負擔。學校將再次召開午餐供應委員會，針對香鬆供應、分發、追加方式及包裝標示進行討論，並納入教師現場實務意見與學生需求。校方強調，後續將以兼顧過敏學生安全、公平取用及減輕教師負擔為原則，研議改善方式，待相關作法確認後，再向親師生清楚說明。