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立冬未來16天迎變局！科技、能源與房地產成焦點

▲邱彥龍提醒，立冬這段時間容易將心力放在工作上，忽略休息與生活品質，應留意睡眠、飲食、壓力管理及適度運動。（圖／記者陳明安攝）

專業技能、網路服務有利財運！立冬投資切忌高槓桿

金星逆行舊情有望回溫！合作往來應確認契約

立冬旺運祭拜6大對象！服飾穿搭選紅棕、灰紫色系

立冬節氣將於11月7日登場，本週六正式進入24節氣中的冬季。對此，國際天星風水命理專家邱彥龍提醒，從天文盤來看，未來約16天將迎來「財富重新布局、事業制度調整、人際關係洗牌」的重要階段，機會與風險同步增加，想要掌握好運，關鍵在於看清局勢、整合資源並守住財富。他也教學2026立冬旺運法，從祭拜對象到服飾顏色一次解析。邱彥龍分析，2026年立冬期間，社會將更加重視金錢、土地、房產與生活穩定。火星與木星同時進入獅子座，家庭資產、房地產、企業根基及內部經營將成為重要課題。正面來看，有機會重新整合土地、房屋與既有資源，改善企業經營模式；但若擴張過快、投入資金過多，或家族利益分配不均，也容易引發衝突。整體環境方面，科技、能源、土地與勞動問題值得關注。邱彥龍指出，冥王星落在水瓶座，AI、半導體、智慧製造、資安及數位服務仍有發展空間，但科技產業成長也需要能源、人才、資金與基礎建設配合，企業若只顧擴張、不重視成本，可能出現營收增加、獲利卻未同步成長的情況。國際局勢方面，跨國貿易、科技規範、法律制度及供應鏈合作，可能成為市場關注焦點。企業應留意海外交易、進出口規定與契約責任，避免因過度信任而忽略不同國家的法律及金流風險。財運方面，邱彥龍表示，透過專業技能、網路服務、顧問工作，或運用新型態商業模式增加收入的人，財運相對看好。受到木星與火星影響，既有資產重新利用也值得研究，例如房屋管理、土地規劃及企業資源整合，都可能成為新的發展方向。不過，他也提醒，應留意財務壓力訊號，尤其融資、借貸、合夥投資及高槓桿操作，都要審慎評估，不要把尚未賺到的錢當成已經到手，更不要為了追求快速致富而拿本金冒險。事業方面，受到太陽、水星逆行及月亮引動，職場制度、員工管理、薪資待遇與工作效率容易成為焦點，過去未妥善處理的問題可能再次浮現。好的一面是有機會改善流程、重新洽談合作及找回舊客戶；但若溝通不清、責任分配不均或利益衝突，也容易引發摩擦。此外，金星逆行又廟旺落在天秤座，藝術、設計、美容、娛樂、教育、品牌經營及內容創作等領域，將有更多發揮空間。懂得運用美感的專業創作者，有機會重新獲得市場關注，但不宜因一時受到歡迎就急著擴大投資，能夠持續創造收入的作品，才具有長期價值。感情方面，邱彥龍指出，金星逆行容易讓舊情、舊愛及過去尚未處理完的問題重新受到關注。單身者可能與舊識恢復聯繫，也有機會透過社交及興趣活動認識新對象；有伴侶者則要留意家庭責任、金錢觀與生活習慣的差異，尤其火星與木星同聚，家庭中的主導權及資源分配可能引發爭執。人際關係方面，受到土星逆行影響，建議重新檢視朋友圈與合作團隊。表面熱情的人未必能在關鍵時刻提供幫助，真正的貴人反而可能是要求嚴格、重視信用與制度的專業人士。尤其涉及資金、股權及跨國合作，更應確認契約內容，不要只依賴口頭承諾。健康方面，邱彥龍提醒，這段時間容易將心力放在工作上，忽略休息與生活品質，應留意睡眠、飲食、壓力管理及適度運動，避免長期過勞；若有持續不適，仍應尋求專業醫療協助。邱彥龍也公開2026立冬旺運方法，祭拜方面可依照不同祈願選擇對象，包括玄天上帝祈求平安、堅定意志；地母至尊祈求家業穩固；五路財神祈求正當財源與生意順遂；文昌帝君祈求增加智慧與判斷力，適合考試、進修及事業規劃；註生娘娘、臨水夫人則可祈求子女平安與家庭和睦。此外，也可向家中灶君、地基主及祖先表達感恩，祈願家宅安寧。服飾方面，適合穿搭的顏色包括勃根地紅、石榴紅、陶土橘、琥珀棕、深咖啡色、鼠尾草綠、灰紫色、薰衣草紫、玫瑰金、珍珠灰及霜白色。其中，紅棕色系有助增加行動力、穩固根基，適合經商、談判及重要場合；灰紫、霜白與玫瑰金則有助提升自我協調與美感，適合約會、社交及客戶交流，營造溫和、穩重又有魅力的形象。邱彥龍最後提醒，立冬後約16天，最重要的是「先整頓內部，再向外發展；先確認風險，再追求獲利；先看清人心，再決定合作」。與其一味討好他人，不如提升自身價值，才能在變動中走得更穩、更遠。