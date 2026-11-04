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委外購物網站傳異常存取！王品啟動資安應變機制

▲王品表示，目前受影響資料範圍仍待委外廠商進一步調查，網站營運並未中斷，初步評估對公司營運沒有重大影響。若後續確認有相關損失，將向委外服務廠商提出求償。（圖／公開資訊觀測站）

王品購物網站貼反詐提醒！資料影響範圍仍待釐清

餐飲集團王品（2727）今（4）日晚間發布重大訊息，代子公司萬鮮股份有限公司公告，委外購物網站服務廠商近期發生資訊安全事件，系統出現異常資料存取狀況，目前影響資料範圍仍待進一步調查。王品表示，委外廠商發現異常後已阻擋相關存取行為，旗下購物網站目前營運正常，初步評估對公司營運沒有重大影響。根據王品公告，子公司萬鮮公司接獲委外購物網站服務廠商通知，指出委外服務系統近期發現異常資料存取狀況。廠商發現異常後，已先行阻擋相關存取行為；萬鮮公司接獲通知後，也立即啟動資安事件應變與調查機制，並要求廠商儘速確認受影響系統、資料範圍及採取必要防護措施。至於可能造成的損失或影響，王品表示，目前受影響資料範圍仍待委外廠商進一步調查，網站營運並未中斷，初步評估對公司營運沒有重大影響。若後續確認有相關損失，將向委外服務廠商提出求償。王品指出，已要求委外服務廠商同步進行資安檢視，並採取必要強化措施，後續也將持續加強委外服務廠商的資訊安全管理與監督機制，依調查結果落實改善，以維護資訊安全並降低相關風險。此外，王品旗下購物網站首頁目前已張貼反詐騙提醒。不過，這起事件是否涉及消費者個人資料外洩、受影響人數及資料種類，目前仍未有進一步確認，後續仍待廠商調查結果出爐。