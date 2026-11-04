匯集約30家國內外戶外品牌、山野教育及生態保育團體，從安全救援、戶外機能裝備、登山飲食到永續山林，帶來能看、能學、能體驗的多元內容。無論是您是資深的凹豆咖、剛接觸登山活動的新手，或想帶孩子親近自然的家庭，都能在展場內找到屬於自己的山野新發現。

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登山創新生活展開辦 從登山安全開始學起

多品牌進駐會場 從低溫保暖到環境衛生

登山如何吃出智慧？行程裝備不只帶夠、還要帶得巧