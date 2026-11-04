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高雄市正值青春期的少女「小美」（化名），日前因家庭因素與母親發生激烈爭吵，在情緒失控之下推開家門頭也不回。隨即將所有聯絡通訊管道徹底封鎖，整整兩週過去未與家中連絡。高市警少年隊接獲報案後，立即成立專案小組啟動科技偵尋機制。化身「網路福爾摩斯」協尋並隨即啟動跨縣市警政合作，緊急通報雲林縣警察局當地派出所員警迅速派員協助，成功在一巷內租屋處尋獲這平安無恙的小美，隨同警方返家與家人團聚。正值叛逆期的小美因長期覺得世界上沒有人懂的小美，整整離家2星期。母親內心從一開始的緊張與焦躁，隨著時間一分一秒流逝，逐漸轉化為無盡的恐懼、焦慮與自責。面對青春期孩子緊閉的心門與突然中斷的日常，家屬在多方尋找未果、心力交瘁的情況下，最終決定向警方求助。高市警局少年警察隊接獲通報後，深知正值叛逆期的少年在外極易遭遇危險或涉足不良場所，立刻成立專案小組啟動科技偵尋機制。專案小組同仁化身「網路福爾摩斯」，在浩瀚的數位足跡中抽絲剝繭，敏銳發現案件的關鍵核心是1名在獨立樂團擔任「樂器手」的男性網友。然而該名男性網友因在外租屋、個人訊息有限，隱密的居住地點讓警方頭疼苦無正確位址。為了確保少女安全，少年隊員警堅持不放過任何一絲資訊，透過細微線索，終於順利鎖定位於外縣市的確切位址。少年隊隨即啟動跨縣市警政合作，緊急通報雲林縣警察局當地派出所員警迅速派員協助，成功在一巷內租屋處尋獲這平安無恙的小美。警方尋獲小美後以溫和、傾聽的態度陪伴，逐步引導她卸下心防、吐露心聲，在員警的溫馨勸導下，小美願意接受體諒母親的苦心，隨同警方返家與家人團聚。少年警察隊隊長陳仁正提醒家長，逃家行為往往是孩子向家庭發出的「求救訊號」，通常反映出親子間的溝通橋樑已出現裂痕，此時家長若一味責備或強硬管制，只會將孩子往外推得更遠，讓他們更容易在外界尋求溫暖時遭遇危險；警方、家庭、學校應共同攜手編織安全防護網，落實「一個都不能少」的精神，陪伴每位青少年平安度過風雨。