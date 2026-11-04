我是廣告 請繼續往下閱讀

影響一：原油與燃料價格有望回落

影響二：美國財政收緊恐引發日圓貶值

影響三：民主黨加強AI監管、科技股承壓恐拖累日股

美國期中選舉共和黨失利，民主黨一舉翻轉並掌控國會參眾兩院，這結果不僅震撼華府，也迅速波及到相隔太平洋的日本，東京股市上演劇烈震盪，日經指數一度大跌超過3000點，但後來尾盤急拉，最終只跌了800多點，收在62188.63點。面對民主黨掌握美國國會的新局，日本經濟將迎來何種影響？對此，專家針對物價、匯率變化與AI產業鏈等「三大領域」進行分析。根據《朝日新聞》報導，自川普執政以來，對伊朗的軍事行動與地緣政治緊張推高了全球原油價格，也讓高度依賴進口石油的日本民生產業苦不堪言。野村綜合研究所執行經濟學家木內登英指出，隨著民主黨掌控國會，川普政府預計將難以取得追加軍事預算，這將使美國維繫海外戰爭的難度大幅增加。「若戰爭朝向結束的方向發展，原油價格將會下跌」，木內表示，雖然價格未必能完全回到伊朗戰爭前的水準，但各類物價漲勢可望放緩。對此，日本在地民生企業寄予厚望。以位於橫濱的連鎖洗衣廠「Shiroya」為例，從洗滌用的溶劑、衣架到塑膠防塵套，無一不與原油衍生產品「石油腦」息息相關。廠長後藤拓也透露，為應對成本飆升，工廠先前被迫將每支12日圓的衣架換成9日圓的廉價款，甚至在今年春季漲價，這是十多年來首度調漲襯衫清洗費用。「若物價能穩定下來，對我們來說真的是莫大的救贖」。在進口食品方面，日圓持續疲軟與國際物價高企，已讓日本餐飲業感到沉重壓力。位於埼玉縣越谷市的一家牛排店，主打肉汁豐富的美國牛肉。兩年前川普再度當選時，店長曾滿懷期待地表示，「希望美牛能變便宜，川普先生衝勁十足，他當選應該是好事」。然而兩年後的今天，店內冷凍庫裡卻幾乎看不到美國牛肉的影子，僅剩兩塊牛五花備料，其餘全數替換為澳洲牛肉。店長無奈表示，「美牛實在太貴了，如果繼續用，成本會全部轉嫁到顧客身上」。針對匯率走勢，木內登英分析，民主黨勝選可能會使日圓進一步承壓。「民主黨重視遏制財政赤字惡化，當美方財政風險降低時，反而會成為支撐美元走強的因素。因此，市場預計將呈現『美元強、日圓弱』的態勢」。不過他也補充，匯率變化反映到進口食品的終端零售價上，仍需要一段時間，日本食品價格並不會立即受到美國國會變天的影響。而對日本經濟最為直接且迅速的衝擊，莫過於資本市場的劇烈波動。在民主黨確認包辦國會兩院後，市場對美國高科技與AI產業的政策前景轉趨悲觀。木內登英指出，「民主黨主導國會後，預計將對AI產業實施更嚴格的監管。這正是導致日本股市今天大跌的原因之一。一旦美國的AI熱潮降溫，對日本的相關供應鏈與整體經濟無疑將產生負面衝擊」。隨著華府權力版圖翻轉，從日本街頭的牛排館、洗衣廠再到東京證券交易所，無一不受其影響，這就是如今全球資本流通，產業供應鏈跨國整合的結果。而在報導底下，也有專家發表截然相反的預測。日本綜合研究所首席經濟學家石川智久表示，預計近期股市將呈現疲軟下行的走勢，因為民主黨勝選後導致AI普及所需的資料中心建設變得更加困難，政府與國會分裂、導致政策難以達成共識，且民主黨內部同樣存在分歧，恐怕難以凝聚共識推行有效的政策。「BRICs經濟研究所」代表、日本經濟學家門倉貴史則表示，由於民主黨重掌國會，川普政府難以再像過去那樣肆意妄為地執行各種離奇的政策或強硬措施，發揮川普式交易的藝術，以經濟利益為考量的各國談判也將變得難以推行，因為美中、美俄等大國之間的私下交易而導致小國遭到犧牲的情況，應該也不會再發生。隨著伊朗戰爭結束，能源價格的飆漲將得以遏制；同時，外部環境不確定性的減少，將使日本企業更容易制定生產與投資計畫，整體而言，這應該會對日本經濟整體產生積極的正面作用。