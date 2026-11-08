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樂團動力火車成軍近30年，可以說是台灣長壽團體代表，度過的這些年之中，其實他們常常覺得看隊友看膩了，有過無數次想要解散團體的想法，但他們依舊走到了今年，秘訣居然是因為他們有「超貴違約條款」，想退出團體需要付5000萬元，但因為大家都沒錢，所以就沒有要解散的意思了。動力火車成員尤秋興與顏志琳從小就認識，22歲時一起在Pub駐唱，沒想到一唱就是將近30年，不過談到有沒有吵過架，或是想要拆夥的想法，尤秋興可是毫不掩飾，直接說「我們很想吵架，到現在還在想解散，在一起膩了、很久了！」雖然話是這麼說，但為什麼兩人還是可以組團30年，其實是因為「不能分開」，他們直言跟公司簽約的時候，就說過不能分開，如果一分開就是毀約，要罰五千萬，「我們沒那麼多錢啦！」除了天價違約金，尤秋興與顏志琳還有其他不拆夥理由，那就是他們不會唱對方的歌詞，少了隊友根本不會唱；另一項則是兩人年紀也大了，「要單飛也來不及了，再加上大家都習慣我們兩個的聲音」，因此也沒有要重新開始的必要，讓這段近30年的兄弟情多了幾分爆笑現實感。