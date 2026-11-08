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日本歌手米津玄師將於12月聖誕節期間來到台北大巨蛋開唱，充滿才華的他，過去在默默無名時期總會用社群分享自己生活點滴，近日他一則在2012年的X貼文被粉絲翻出，身高190公分、留著鬍子的米津玄師，到便利商店買東西時居然被當未成年檢查證件，覺得太荒謬的他原本想說「我也需要？」卻口誤對店員姐姐講成「難道我不行嗎？」意外變成求愛現場超丟臉。米津玄師在2012年，曾在X公開自己的超糗便利商店購物記，一次到便利商店買東西時，居然被店員要求出示年齡證明，但因為他的身高接近190公分，甚至還留鬍子，讓他覺得超荒謬，想對店員說：「我長這樣也要確認年齡嗎？」然而米津玄師卻一個口誤，不小心對店員說出了，「如果是我的話不行嗎？（俺じゃ駄目ですか）」，直接從質問擂台變成公開求愛現場，彷彿就在對第一次見面的店員姐姐求愛似的，讓人感覺超輕浮又尷尬。隨著米津玄師將於12月來到台北大巨蛋開唱，開始有許多網友考古他過去的趣事，「14年前21歲，可能那時候還看起來很年輕吧」、「想當便利商店店員了」、「收銀姐姐：我被米津追求了」、「其實店員認出來了，想確認而已。」米津玄師（Kenshi Yonezu）是日本知名創作歌手，他擅長使用VOCALOID製作歌曲，憑藉〈マトリョシカ〉、〈パンダヒーロー〉等作品，在Niconico累積人氣，2012年開始以本名發表音樂，逐漸成為日本樂壇極具代表性的創作型歌手。米津玄師在20歲時被診斷出「高功能自閉症」，他分享自己從小不擅長與人交流，也經常感到與周遭格格不入，直到確診後才逐漸理解自身的狀態，除了音樂創作，他也擅長繪畫，許多專輯封面及音樂錄影帶視覺設計都出自本人之手。而他的代表作包括日劇《UNNATURAL》〈Lemon〉、《No Side Game》〈馬と鹿〉、動畫《我的英雄學院》〈ピースサイン〉、《鏈鋸人》〈KICK BACK〉等，2025年他再度操刀《劇場版鏈鋸人蕾潔篇》主題曲〈IRIS OUT〉，同時跟宇多田光合作片尾曲〈JANE DOE〉，持續以獨特的音樂風格席捲日本樂壇。