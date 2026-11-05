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▲鳳林萬榮圳幹線進水門攝影機。（圖／翻攝自國有林防災應變及堰塞湖監測系統）

花蓮萬里溪堰塞湖最新狀況出爐！農業部林業及自然保育署花蓮分署今（5）日公布監測資訊，截至上午8時，堰塞湖水位高程為1086.16公尺，蓄水量約514.62萬立方公尺，較前一日減少約0.59萬立方公尺。雖然上游未來24小時預報累積雨量僅0.2毫米，壩體也維持完整、湖水穩定溢流，但仍強調目前蓄水量仍具風險，萬里溪河道持續維持紅色警戒。根據林保署花蓮分署公告，萬里溪堰塞湖11月5日上午8時水位高程為1086.16公尺，蓄水量約514.62萬立方公尺；對照11月4日水位1086.19公尺、蓄水量515.21萬立方公尺，水位下降0.03公尺，蓄水量減少約5900立方公尺。降雨方面，依據中央氣象署定量降水預報（QPF），堰塞湖上游集水區未來12小時累積雨量預估為0.1毫米，未來24小時累積雨量為0.2毫米，均未達警戒發布標準。林保署表示，經今早空拍影像比對，堰塞湖壩體仍維持完整，湖水穩定溢流中，目前水量對下游的影響範圍侷限於河道內。不過，由於現階段蓄水量仍具風險，萬里溪河道仍維持紅色警戒。林保署也提醒民眾，切勿進入萬里溪堤防周邊、河床及花蓮縣政府公告的警戒區域，應隨時留意官方最新資訊，配合相關安全管制措施，避免發生危險。