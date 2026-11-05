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資深男星林煒長年在台灣發展，近期因昔日戲劇作品翻紅，身分背景也再度引起關注。外界對他是否具有中華民國國籍說法不一，他接受《NOWNEWS今日新聞》獨家專訪時親自解答，透露自己早已取得中華民國身分證，2014年就已經符合資格了，如今戶籍就設在台北市，面對即將到來的市長選舉，他也明確表示：「我會投啊！」林煒早年來台發展時一直拿的都是居留證，約在2014年就已符合取得身分證的資格，「其實我早就有資格拿了，只是我沒有拿而已」，他說當時不少來台工作的香港導演及演藝圈人士也陸續辦理，只是他一直沒有特別安排，因此拖到40多歲才正式取得，現在已經是真正的台灣人。不僅林煒本人持有中華民國身分證，他也透露，女兒林愷鈴、兒子都有台灣身分，只要不參與政治就不會有影響。林煒近年將生活與事業重心放在台灣，除了偶爾參與演藝工作，也投入AI及虛擬實境科技研發，早已在台灣落地生根。談到即將登場的台北市長選戰，林煒表示，兩位候選人勢均力敵，在他看來都是相當優秀的人選，無論誰勝出，都是台北市民的福氣。他雖然已經有心中人選，仍坦言選擇過程相當糾結，但確定會履行公民權利，親自前往投票。至於是否會與女友Cora支持同一位候選人，林煒笑說兩人搞不好會把票投給不同的人。林煒出生於中國天津、在香港長大，19歲便獨自來台發展演藝事業。儘管他的一雙兒女主要在香港成長，自己也曾往返兩地生活，但在台灣工作、生活數十年後，如今的林煒早已將台灣視為自己的故鄉，並把事業及生活重心落腳於此。