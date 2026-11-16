來自韓國的舒適內著品牌 MARN5（마른파이브）正式宣布進軍台灣市場，將於 11 月 16 日開設台灣官方網站，提供消費者更便利的購物體驗。為歡慶品牌登台，MARN5 同步推出多項官網開站限定優惠，邀請台灣消費者體驗來自韓國的舒適穿著文化。
MARN5 以「舒適、自在、貼近日常」為品牌理念，專注打造兼具舒適性、機能性與簡約設計的日常內著。商品涵蓋無鋼圈內衣、Bra Top、發熱衣及居家服等系列，透過親膚柔軟的面料與貼近日常需求的版型設計，兼顧穿著舒適度與實用性，滿足不同生活情境的穿著需求。
目前 MARN5 在韓國主要透過官方網站及 Olive Young 通路販售。今年 7 月，品牌更於首爾人氣商圈聖水洞舉辦期間限定快閃活動，吸引消費者到場體驗，讓更多人認識品牌所提倡的舒適生活理念。
從日常內著出發，兼顧舒適包覆與自然美型
MARN5 推出多款不同設計的內衣選擇。「輕透美型包覆內衣」採用輕透材質搭配無鋼圈設計，提供自然包覆與穩定支撐，適合日常長時間穿著；「輕透厚墊集中美胸內衣」則結合輕透材質與 3cm 厚墊設計，自然提升胸型，呈現豐盈立體的輪廓，同時兼具舒適包覆與穩定支撐。
Bra Top 一件式設計，讓日常穿搭更自在
「亨利領層次感 Bra Top」採用一體式罩杯設計，結合亨利領背心版型，將內搭與上衣結合，無須額外搭配內衣。無論單穿或搭配外套、襯衫，都能輕鬆打造日常層次穿搭，兼顧舒適與造型便利性。
秋冬保暖新選擇，HEAT TOUCH ORIGINAL 發熱衣褲套裝
迎接秋冬季節，MARN5 推出 HEAT TOUCH ORIGINAL 發熱衣褲套裝，包含發熱衣與發熱褲，採用輕薄親膚材質，兼顧保暖與透氣，提供秋冬日常穿著的舒適選擇。
台灣官網正式開幕，限定優惠同步登場
為歡慶台灣官方網站上線，MARN5 特別推出開站限定優惠，讓消費者能以更優惠的方式體驗品牌商品：
更多品牌資訊及最新優惠，請關注 MARN5 台灣官方平台。
【MARN5 台灣官方資訊】
官方網站：www.marn5.com.tw
官方 Instagram：@marn5_tw
官方 LINE：@marn5tw
我是廣告 請繼續往下閱讀
目前 MARN5 在韓國主要透過官方網站及 Olive Young 通路販售。今年 7 月，品牌更於首爾人氣商圈聖水洞舉辦期間限定快閃活動，吸引消費者到場體驗，讓更多人認識品牌所提倡的舒適生活理念。
MARN5 推出多款不同設計的內衣選擇。「輕透美型包覆內衣」採用輕透材質搭配無鋼圈設計，提供自然包覆與穩定支撐，適合日常長時間穿著；「輕透厚墊集中美胸內衣」則結合輕透材質與 3cm 厚墊設計，自然提升胸型，呈現豐盈立體的輪廓，同時兼具舒適包覆與穩定支撐。
「亨利領層次感 Bra Top」採用一體式罩杯設計，結合亨利領背心版型，將內搭與上衣結合，無須額外搭配內衣。無論單穿或搭配外套、襯衫，都能輕鬆打造日常層次穿搭，兼顧舒適與造型便利性。
迎接秋冬季節，MARN5 推出 HEAT TOUCH ORIGINAL 發熱衣褲套裝，包含發熱衣與發熱褲，採用輕薄親膚材質，兼顧保暖與透氣，提供秋冬日常穿著的舒適選擇。
為歡慶台灣官方網站上線，MARN5 特別推出開站限定優惠，讓消費者能以更優惠的方式體驗品牌商品：
- 活動 1｜開幕限定折扣： 開幕首月全館商品享最多 8 折優惠。
- 活動 2｜開幕限定免運： 開幕首月加入官網會員，享首次免運優惠。
- 活動 3｜LINE 好友專屬禮： 加入 MARN5 台灣官方 LINE 好友，即可獲得 NT$100 購物金。
更多品牌資訊及最新優惠，請關注 MARN5 台灣官方平台。
【MARN5 台灣官方資訊】
官方網站：www.marn5.com.tw
官方 Instagram：@marn5_tw
官方 LINE：@marn5tw