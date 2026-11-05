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通膨成共和黨致命傷 近7成選民批川普搞壞經濟

近7成要求國會制衡川普 共和黨支持者也不滿

川普力挺爭議候選人 連共和黨票倉都失守

民主黨勝選不等於獲得認同 選民更想看到改變

美國期中選舉共和黨遭遇重大挫敗，民主黨成功奪回參眾兩院控制權。美聯社選民調查顯示，通膨居高不下、對總統川普（Donald Trump）施政的不滿，以及共和黨候選人爭議，成為選民轉向支持民主黨的關鍵因素。不過，調查也發現，民主黨勝選不代表選民對該黨高度認同，許多人只是希望藉此制衡川普。根據美聯社報導，這項涵蓋全美50州期中選舉選民的調查指出，川普重返白宮近兩年來，未能兌現降低物價的競選承諾，加上關稅政策、伊朗戰爭及個人利益爭議，讓選民不滿情緒持續累積。生活成本是本次選舉的重要議題。全美約三分之二選民認為，川普的政策讓美國經濟變得更糟，其中約8成投票支持民主黨眾議員候選人。即使在共和黨傳統票倉德州，通膨也衝擊選情。約2成德州選民表示，物價上漲對家庭造成嚴重經濟負擔，其中約四分之三支持民主黨參議員候選人塔拉里科（James Talarico）。此外，超過半數選民將政府貪腐視為國會選舉的關鍵議題，關注程度甚至略高於生活成本。川普第二任期涉及的加密貨幣收益、白宮宴會廳募款及家族商業利益等爭議，也讓選民質疑他是否更在意個人利益，而非民眾需求。約三分之二選民認為，川普沒有把施政重點放在正確的事情上，這群選民絕大多數支持民主黨。除了經濟問題，選民也對川普擴張行政權力感到不安。過去兩年，川普大幅調整關稅政策、裁撤聯邦政府人力，並對伊朗發動戰爭，但由共和黨掌控的國會鮮少提出有效制衡。調查顯示，約七成選民認為國會未充分發揮監督總統的功能，甚至有約四成共和黨選民抱持相同看法。這也意味著，民主黨重新掌控國會後，選民將期待其對白宮政策展開更積極的監督。川普在候選人提名上的選擇，同樣被認為傷害共和黨選情。德州共和黨參議員候選人、州檢察長派克斯頓（Ken Paxton）過去深陷醜聞，約三分之二當地選民認為他缺乏擔任參議員應有的品格。南卡羅來納州共和黨參議員候選人格雷厄姆（Darline Graham）則因政治經驗不足受到質疑，約六成選民認為她不具備擔任參議員的足夠資歷。北卡羅來納州也有約六成選民認為，共和黨參議員候選人沃特利（Michael Whatley）過度支持川普，最終轉而支持民主黨候選人、前州長庫柏（Roy Cooper）。儘管民主黨在選舉中取得重大勝利，調查卻顯示，選民對兩大政黨都存在不滿。約半數選民對民主黨抱持正面看法，高於共和黨的約4成，但差距並不懸殊。甚至約2成投票支持民主黨候選人的選民，對民主黨整體仍持負面評價。在經濟、外交、醫療、稅收及移民等議題上，也有約2成選民認為兩黨都缺乏處理問題的能力。美聯社分析指出，這次選舉更像是選民對川普政府的抗議，而非對民主黨的全面肯定。民主黨雖然重新掌握國會兩院，但未來能否有效監督白宮、回應民眾對生活成本及政府廉潔的期待，將成為新的政治考驗。