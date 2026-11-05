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日本企業個資外洩案件連環爆！受網路攻擊波及，日本多家企業4日相繼公布個資外洩或服務停擺等災情。日本「無印良品」（MUJI）也爆發個資外洩案。良品計畫周三公布，約109萬筆信用卡會員資料可能遭到外部人士非法存取，其中包含完整信用卡號，有約34萬5000張信用卡目前仍有效。根據讀賣新聞報導，經營「無印良品」的良品計畫（Ryohin Keikaku）宣布，因遭受外部未授權存取，旗下發行的信用卡「MUJI Card」恐有約109萬筆會員資料遭到外洩，外洩內容包含信用卡完整卡號。不過，安全驗證碼（CVV）及持卡人姓名等資訊並未流出。受影響對象為2021年7月以前入會的會員，名單中亦包含效期已過的舊卡資訊；目前仍在有效期限內的卡片資料約有34萬5000筆。該信用卡由信用卡發卡機構Credi Saison發行。日本產物保險巨頭三井住友海上火災保險與愛和誼日生同和損害保險（Aioi Nissay Dowa Insurance）亦共同發表聲明，指出兩家公司共用的內部系統遭到未授權存取。這起入侵事件發生於本月2日，目前仍在釐清是否有個資外洩及其具體規模。此外，專門提供企業電子郵件寄送服務的東京廠商「arara」，本月2日才因系統遭未授權存取而證實電子郵件地址外洩，其引發的連鎖效應亦受到關注。受其波及，摩斯漢堡母公司摩斯食品服務（Mos Food Services）已確認外洩約751萬筆網路會員資料，包含電子信箱、年齡及性別等；連鎖家電量販店Bic Camera亦指出，約有1490萬筆客戶資訊（含電子郵件地址）恐已外洩。另一方面，索尼銀行（Sony Bank）截至4日也對外證實，因負責發行與管理數位證券的委外廠商遭外部入侵，導致包含客戶帳號在內共621筆個資外洩。目前確認外洩內容為4名客戶的銀行帳號及617名客戶的姓名，行方強調截至目前為止尚未發現任何異常交易。