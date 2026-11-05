東北季風就快抵達！中央氣象署預報員鄭傑仁表示，今（5）日下午起東北季風增強，北部及東半部轉雨，明後兩天北台灣轉涼，宜花防局部大雨，低溫可能下降到21度，下周一（9日）、下周二（10日）受到東北季風影響，北部、宜蘭整天都在20度左右，部分地區還可能下探1字頭。另外，關島附近熱帶擾動預估北轉對台無影響；針對近期北極出現「平流層暖變」，後續是否會引發霸王級寒流仍待觀察，氣象署將持續監控。
下午東北季風報到 宜蘭、花蓮留意局部大雨
中央氣象署預報員鄭傑仁表示，今（5）日中午之前，各地以多雲到晴的天氣為主，不過從下午開始東北季風增強，大台北、基隆、宜蘭、花蓮會轉為有局部短暫雨的天氣，因為東北季風中午還沒到，因此北部、東半部高溫仍在27到29度，甚至來到30度，中南部約在30到32度，各地早晚偏涼，低溫約21到25度。
鄭傑仁指出，明（6）日、周六（7日）受到東北季風影響，北部、宜蘭溫度會轉涼一些，明後天宜蘭、花蓮雨勢較為明顯，有局部短暫陣雨，還可能會有局部大雨發生，桃園以北、台東、恆春半島有一些局部短暫雨，南部山區午後有一些零星短暫雨。明（6）日溫度跟今（5）日相比會稍微下降，桃園以北高溫約25到27度，宜蘭高溫有可能下降到24度左右，花東地區高溫約在27到29度之間，中南部高溫則約在30到32度，影響不大。
周日（8日）東北季風會稍微減弱，北部、宜蘭氣溫會回升一些，環境轉為偏東風，東半部迎風面會有局部短暫雨，其他地方為多雲到晴，但周日晚上東北季風又會增強，桃園以北地區有機會出現零星短暫雨，宜蘭地區要留意局部較大雨勢。下周一（9日）、下周二（10日）降溫更明顯，北部、東半部整天氣溫約在20度，部分地區還可能下探1字頭，下周三（11日）才會回溫。
熱帶擾動對台無影響 今年有無霸王級寒流待觀察
鄭傑仁表示，目前關島東南東方海面上，有新的熱帶擾動生成，目前還是一般低氣壓的強度，如果發展快速，有機會在周末或下周一（9日）發展成熱帶性低氣壓或是颱風，不過這個低氣壓未來會在比較遠的海面北轉，對台灣的天氣沒有影響。
前中央氣象局長鄭明典分享，北極上空約23公里處近期發生「平流層暖變」，氣溫短短4天便增幅接近15度，而平流層暖變後約一個月內，地面天氣可能出現劇烈變化，不過是否會出現2016年霸王級寒流的情況，還需要觀察，鄭傑仁也表示，今年雖然是聖嬰年，不過未來是不是會有強冷空氣南下到這麼低緯度，還是需要觀察，不一定會有「霸王級寒流」這麼極端的氣溫發生，氣象署會持續監控。
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中央氣象署預報員鄭傑仁表示，今（5）日中午之前，各地以多雲到晴的天氣為主，不過從下午開始東北季風增強，大台北、基隆、宜蘭、花蓮會轉為有局部短暫雨的天氣，因為東北季風中午還沒到，因此北部、東半部高溫仍在27到29度，甚至來到30度，中南部約在30到32度，各地早晚偏涼，低溫約21到25度。
鄭傑仁指出，明（6）日、周六（7日）受到東北季風影響，北部、宜蘭溫度會轉涼一些，明後天宜蘭、花蓮雨勢較為明顯，有局部短暫陣雨，還可能會有局部大雨發生，桃園以北、台東、恆春半島有一些局部短暫雨，南部山區午後有一些零星短暫雨。明（6）日溫度跟今（5）日相比會稍微下降，桃園以北高溫約25到27度，宜蘭高溫有可能下降到24度左右，花東地區高溫約在27到29度之間，中南部高溫則約在30到32度，影響不大。
周日（8日）東北季風會稍微減弱，北部、宜蘭氣溫會回升一些，環境轉為偏東風，東半部迎風面會有局部短暫雨，其他地方為多雲到晴，但周日晚上東北季風又會增強，桃園以北地區有機會出現零星短暫雨，宜蘭地區要留意局部較大雨勢。下周一（9日）、下周二（10日）降溫更明顯，北部、東半部整天氣溫約在20度，部分地區還可能下探1字頭，下周三（11日）才會回溫。
鄭傑仁表示，目前關島東南東方海面上，有新的熱帶擾動生成，目前還是一般低氣壓的強度，如果發展快速，有機會在周末或下周一（9日）發展成熱帶性低氣壓或是颱風，不過這個低氣壓未來會在比較遠的海面北轉，對台灣的天氣沒有影響。
前中央氣象局長鄭明典分享，北極上空約23公里處近期發生「平流層暖變」，氣溫短短4天便增幅接近15度，而平流層暖變後約一個月內，地面天氣可能出現劇烈變化，不過是否會出現2016年霸王級寒流的情況，還需要觀察，鄭傑仁也表示，今年雖然是聖嬰年，不過未來是不是會有強冷空氣南下到這麼低緯度，還是需要觀察，不一定會有「霸王級寒流」這麼極端的氣溫發生，氣象署會持續監控。