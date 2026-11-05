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美選翻盤牽動台海與中東 江啟臣：科技日新月異、長線持續向前

美國期中選舉開票揭曉，民主黨在多個搖擺區甚至共和黨傳統票倉接連報捷，成功翻轉參、眾兩院版圖。適逢台股近期震盪走跌，外界高度憂心美國國會變天是否衝擊台灣經濟與產業布局。對此，立法院副院長、台中市長候選人江啟臣指出，期中選舉是大選前哨戰，短期內市場雖可能出現心理與政策震盪，但長期而言，科技與產業進步的腳步只會持續向前，無須過度恐慌。美國期中選舉塵埃落定，民主黨展現強勁逆襲氣勢，接連攻下參眾兩院主導權。江啟臣今（5）日上午出席台中市政府「市民野餐日」宣傳記者會，受訪時被媒體問及台美關係、國際地緣政治以及產業發展是否受美選結果衝擊。江啟臣表示，成熟民主國家每隔幾年的定期改選都是常態運行機制，「我們充分尊重美國國內的民主程序以及全體選民的選擇」。至於新國會結構是否連帶震盪美國內部政經環境與國際局勢，江啟臣坦言「多少會有影響」。他進一步剖析，期中選舉向來被視為美國下屆總統大選的關鍵前哨戰，此次版圖位移，勢必牽動後續白宮大選的選戰節奏與攻防。特別是美國未來的政經走向、對北京的外交博弈、中東地緣局勢及相關軍事衝突政策是否出現微調，進而牽動台美之間的既有穩定架構，都是台灣政府與產業界必須密切追蹤與關注的焦點。針對外界最關心的產業面與政策不確定性，江啟臣抱持審慎樂觀態度。他認為，全球科技發展的浪潮與創新動力每天都在全速前進，即便各國內政與選舉更迭會帶來短期政策微調或市場震盪，但站在整體產業發展的大趨勢來看，核心競爭力依舊存在。短期波動在所難免，但長期而言，科技推進與產業創新的動能不會停滯，依舊會穩健向前邁進。