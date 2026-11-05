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▲SOGO百貨39週年慶首日，忠孝館清晨6點便出現排隊人潮。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲SOGO董事長黃晴雯（圖右2）。（圖／記者鍾怡婷攝）

SOGO百貨39週年慶今（5）日起至11月16日登場，百貨上午11點開門，已排隊近千人。《NOWNEWS》記者直擊現場，清晨6點就有民眾到場排隊搶購，首位排隊的沈先生一家5口，更是專程替阿嬤購買5組「百優保濕乳霜」。不過，百貨開門迎客之際，現場卻突爆抗議衝突，一名男子突然撒下白紙，大喊「抗議！抗議！SOGO董事長、總經理顧客服務不周」，一度造成現場混亂。SOGO百貨39週年慶首日，忠孝館清晨6點便出現排隊人潮。搶頭香的沈先生一家5口特地前來，準備替阿嬤購入5組「百優保濕乳霜」。來自板橋的許小姐則鎖定雅詩蘭黛等保養品，預計至少準備2萬元預算，趁週年慶優惠一次補齊。此外，上午11點百貨開門、大批顧客湧入之際，現場突然有一名男子撒下白紙，並高聲喊道：「抗議！抗議！SOGO顧客服務不周！」突如其來的舉動一度引發混亂，男子隨後被帶離現場。據了解，該名男子長期針對SOGO提出抗議，雙方已交涉多時，期間店長及副總等主管均曾出面了解其訴求，但目前仍未達成共識。SOGO董事長黃晴雯今（5）日也現身忠孝館，表示今年週年慶業績目標為130億元。首日目標則為12.5億元，換算下來平均每小時業績須達1億1,000萬元以上。黃晴雯指出，對今年週年慶業績抱持高度信心，主要是台灣前三季經濟表現亮眼，百貨業更成長7.9%。在整體經濟及薪資成長帶動下，預期今年週年慶消費表現可望持續熱絡。