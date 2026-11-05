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▲《嫁金釵》這幕拍攝竹葉的空景，右上角有一個鏡像翻轉的「AI生成」字樣。（圖／翻攝自微博＠ 張佳ZHJ）

▲《嫁金釵》這幕大軍出征的畫面，疑似也是用AI生成的。（圖／翻攝自微博＠股大戶牛哥）

陸劇《嫁金釵》將在7日於Netflix播出大結局，優酷平台則是已經播完，不僅劇情及結局吸引兩岸網友討論，現在更被觀眾抓包，有一幕鏡頭拍向竹葉的空景，居然是由AI生成的；因畫面右上角有一排「AI生成」的浮水印，雖然已經被鏡像處理，但還是遭眼尖網友抓到，認為後製沒刪掉這浮水印很不專業，大家也紛紛吐槽劇組偷懶，連這種畫面都要用AI來生成，不符合長劇品質。《嫁金釵》由田曦薇、閆桉主演，該劇從選角到定裝、後製、播出，每一環節都受到粉絲高度關注，現在就算劇已播畢，還是有觀眾拿放大鏡檢視，抓到他們忘記刪除AI浮水印的空景。網友看了紛紛留言狂酸：「這麼大的古裝戲還用AI，用了還忘記刪除浮水印，我只能說，蠻搞笑的」、「整天在那邊宣傳自己多有質感，連空景都用AI，信不得啊」。不過也有另一派觀眾認為，這只是一閃而過的畫面，不仔細看，根本很難找到白色的AI字樣，況且這幕絲毫不影響劇情，其實不需要過度苛責：「其實根本無傷大雅」、「沒拿放大鏡看，真的看不出來」、「這完全不影響我刷劇」、「《西遊記》還有觀眾入境，還有手錶，還有電線桿呢，也不影響它是經典電視劇啊，穿幫又不是多罕見的事情」。除了這幕竹葉空景有AI痕跡以外，另一幕「空拍大軍出征」的場景，也被認為是AI後製放上去的，因為士兵身上的顏色、光影都和街邊的民眾不同，感覺就像是兩個圖層的畫面，看起來太假，讓人容易出戲。但針對觀眾的罵聲，《嫁金釵》官方微博與製播平台優酷目前都未發布任何正式說明，也沒有道歉或是調整方案出現。