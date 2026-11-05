還曾共用一副耳機、一人聽一邊，相當浪漫。



我是廣告 請繼續往下閱讀 藍心湄親自操刀 沈伯洋化「韓流曬傷妝」驚艷全場



沈伯洋、蘇巧慧一起錄製節目《女人我最大》，藍心湄化身時尚老師，從不同價位的包款到彩妝品用途，親自為兩人上一堂時尚課。此外她還親手操刀，當場發揮創意用口紅替沈伯洋打造「韓流曬傷妝」，讓眾人看了驚呼：「其實蠻好看的！」沈伯洋則驚喜表示：「畫完精神都來了，好方便喔。」



沈伯洋開箱包包 哆啦A夢錢包、女兒平安符曝光



節目中，沈伯洋、蘇巧慧也在節目中公開隨身包包，從包包內容到收納習慣，都展現出兩人截然不同的個性。沈伯洋拿出哆啦A夢造型錢包、北海道伴手禮手帕及隨身小物，錢包裡物品的擺放方式更被現場來賓笑說很有「直男風格」。其中，女兒送的平安符更成為焦點，沈伯洋透露女兒平時會送他一些小東西，希望爸爸隨身帶著，想念時也能拿出來看看。隨著沈伯洋包包裡的物品一一亮相，蘇巧慧也忍不住驚呼：「太有趣了！不知道原來Puma平常是這樣耶！」



輪到蘇巧慧開箱時，包包裡雖然裝滿各式物品，卻依然收納得井然有序。除了各類工作資料及活動談話參考，上頭還有密密麻麻的手寫筆記，也備有梳子、瀏海梳、唇膏等隨身梳化用品，甚至還有可愛的皮卡丘小物，展現她工作與生活兼顧的一面。



藍心湄帶跳招牌舞 蘇巧慧笑喊：好險選市長不用跳



兩人難得登上《女人我最大》，製作單位也準備了腦力問答，考題竟是藍心湄的首張專輯《濃粧搖滾》，只見沈伯洋與蘇巧慧一時想不起答案，經過現場來賓輪番提示，蘇巧慧終於成功猜中。沒想到答對還有加碼關卡，藍心湄隨即帶著兩人跳起招牌舞步，從猜題現場瞬間變成舞蹈教室，兩人跟著節奏努力跟上動作，讓現場笑聲不斷，結束後蘇巧慧忍不住笑說：「還好選市長不用跳舞！」



沈伯洋罕公開戀愛史 與老婆定情曲曝光



聊到藍心湄的經典歌曲， 沈伯洋也私下分享了一段與她歌曲有關的回憶。 雖然這次是首度與藍心湄同台錄影，他透露藍心湄的歌曲〈一見鍾情〉正是自己與太太的定情曲，當年兩人在漁人碼頭約會時， 還曾共用一副耳機、一人聽一邊。聽到這段故事，藍心湄相當驚喜， 沒想到自己的歌曲竟承載著兩人的甜蜜回憶。更多精彩內容將於今晚9點，在TVBS歡樂台42頻道播出《女人我最大》。



▲沈伯洋（右四）與蘇巧慧（左四）難得登上《女人我最大》，製作單位也準備了腦力問答，考題竟是藍心湄的首張專輯《濃粧搖滾》。（圖／TVBS提供） 資料來源：女人我最大YT







九合一選舉將在本月28日舉行，選戰進入倒數階段，昨（4）日民進黨台北市長候選人沈伯洋、新北市長候選人蘇巧慧一起登上節目《女人我最大》，被稱作「時尚教主」的主持人藍心湄也親自替沈伯洋大改造，化上「韓流曬傷妝」。此外，兩人不僅與藍心湄合跳〈濃粧搖滾〉，沈伯洋透露藍心湄的歌曲〈一見鍾情〉正是自己與太太的定情曲，當年兩人在漁人碼頭約會時，