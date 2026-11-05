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日本退稅新制已於11月1日上路，有民眾認為操作繁瑣，還得填寫信用卡資料，部分甚至要輸入信用卡安全碼，擔心個資外洩，想改用現金退稅。但退現金也有手續費和退稅系統是否支援的問題，旅日達人林氏璧建議民眾先搞清楚2件事。林氏璧在日本自助旅遊中毒者粉專提到，想要退現金不想登入帳號或綁信用卡朋友應先搞清楚兩件事，首先，搞清楚你去的機場退現金機是Cash JAPAN還是Self Tax Refund。 前者有6個機場，後者有3個機場。林氏璧提到，接著需要再搞清楚你買的店家是採用什麼退稅系統。 4大公司來說， Cash JAPAN支援Global Blue，J-TaxRefund和JPrefund。 Self Tax Refund則支援J-TaxRefund和JPrefund。 所以在羽田還有那霸，Global Blue 目前無法退現金。此外，PIE VAT則沒有領現的選擇。他提到，成田機場一二航廈是目前少數兩個系統都有的。 其他機場的退稅機都在管制區內， 成田機場Self Tax Refund被放在安檢前的入境大廳層，Cash JAPAN則在管制區內。至於民眾擔心的手續費問題，林氏璧認為，其實Cash JAPAN較低，所以J-TaxRefund或是JPrefund也不妨可到管制區後再退；Self Tax Refund方面，不管怎樣都是收未稅額的1.1%，且100以下尾數會捨去。林氏璧以Cash JAPAN為例，店家手續費0，退稅額10%，Cash JAPAN收未稅額的1%；店家手續費1%，退稅額9%，Cash JAPAN收未稅額的0.9%。是以50yen原單位進行進位或是捨去，不是無條件捨去。林氏璧也提到，Global Blue，J-TaxRefund已經看到可以完全不登入網站， 只是在店內出示護照辦退稅， 過了海關命運的青紅燈，就掃護照領現金成功的案例。至於JPrefund 還沒看到，網頁目前則是有建議要進去選取機場領現。對於有網友懷疑這個認證是不是一定要在日本？林氏璧強調目前尚待確認，建議如果還是想回台灣用信用卡退款的話，在日本的時候還是就完成創立帳號還有護照的認證。綁信用卡肯定不急，可以回國再弄。