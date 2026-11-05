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《鏡新聞》今（5）日公布民調，民進黨新北市長候選人蘇巧慧支持度47.7%、國民黨新北市長候選人李四川支持度32.8%，雙方差距14.9%。對此，蘇巧慧表示，越來越多人在他們這邊的感覺，他們會非常珍惜，「我們一起努力，迎接新北市的新時代，我想蘇巧慧就會是新時代最適合的新北市市長」。《鏡新聞》民調指出，當詢問民眾在蘇巧慧與李四川兩位主要候選人中，最希望誰擔任新北市長時，47.7%支持蘇巧慧、32.8%支持李四川，另有19.5%未表態；在看好度方面，蘇則為42.4%、李31.4%，另有26.2%未表態。蘇巧慧上午赴三芝小基隆福成宮參香祈福，受訪表示，真的很感謝，不管是看到在地方上鄉親的熱烈程度，或是民調的數字上面，「顯示有越來越多的人站在我們這邊、支持我們」，也期待他還有他們提出的36位新北隊，可以為新北市帶來新氣象、新時代。蘇巧慧提到，越來越多人在他們這邊的感覺，他們會非常珍惜，那也會用這樣誠懇的態度，陽光、正面、講願景的態度，繼續完成最後一哩路，剩下20多天，「我們一起努力，迎接新北市的新時代，我想蘇巧慧就會是新時代最適合的新北市市長」。此外，蘇巧慧競選總部發言人劉芳宇也說，從蘇巧慧陸續在多項民調呈現領先後，對手陣營從上到下、從主席、候選人到競選幹部，均不斷在記者會或舉辦活動時做負面攻擊，但蘇巧慧始終堅持正面陽光的選舉，不但在各種演說中只說願景、不做攻擊，更希望競選團隊把所有的精力花費在擬定政策、發揮創意，讓競選活動更有趣、吸引更多市民參與。劉芳宇表示，在本次民調中也呈現，一定會去投票的民眾有55.5%支持蘇巧慧、34.5%支持李四川，蘇巧慧的支持度較李四川高出21.0%，顯然支持蘇巧慧的民眾較有熱情，對於蘇巧慧展現出來的政見願景、創意和活力有更強烈的認同，而李四川在政見上不但常常出包，北市府時代的專業人設也因大巨蛋漏水、天價遮陽傘延宕等多項工程缺失而受到質疑，雙方的差距愈拉愈大也就不足為奇。劉芳宇強調，選戰剩下最後23天，蘇巧慧團隊會把握時間，持續到新北各地報告他們的政見，讓更多市民知道蘇巧慧是更有協調力、更有創造力、更有照顧市民能力的市長人選，希望市民給蘇巧慧機會，帶領新北迎接新時代。