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美國共和黨期中選舉慘敗，川普陣營內部檢討聲浪持續擴大，繼副總統范斯（JD Vance）公開將敗選責任指向伊朗戰爭後，川普的長子小唐納（Donald Trump Jr.）也公開表態力挺，直接轉發范斯的批評貼文，還連續使用3個「100%」符號，強調完全認同。連親兒子都站到副總統這一邊，也讓川普政府的伊朗政策分歧更加受到關注。范斯4日在社群平台發文，直言共和黨敗選的原因就是伊朗戰爭，並指出不少原本在2024年支持川普的選民，這次轉而支持民主黨。這些選民希望政府結束戰爭、優先處理通膨與生活成本，並重新檢視美國與以色列的關係。川普長子隨即轉發這篇貼文，寫下「每一句話我都完全認同」，公開支持范斯的說法。值得注意的是，小唐納長期被視為川普政治圈的重要人物，這次表態也讓外界開始關注，川普家族內部對伊朗戰爭是否存在不同看法。不過，川普本人並未因此與范斯公開交惡，甚至也認為范斯的說法不錯，但他仍堅持對伊朗採取軍事行動是必要的，甚至強調如果重新選擇一次，自己也不會改變決定。從副總統公開檢討戰爭，到總統長子公開按讚，伊朗戰爭已經成為共和黨選後檢討的重要爭議，也讓2028年共和黨政治路線的角力，提前浮上檯面。