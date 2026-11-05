全場上場35分鐘，攻下52分、24籃板與8火鍋

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文班亞馬上半場29分、5火鍋 比打電動還扯

文班亞馬上半場僅出賽17分鐘攻下29分、15籃板、2助攻、2抄截與5火鍋，也連2季在開季前8戰中，合計砍下「至少200分、30次火鍋」的球員，締造史上第4人偉業

還寫史上第4人偉業 文班亞馬就是當代神獸

在31.3分鐘上場時間內，場均25.7分、10.7籃板、3.3助攻、1.3抄截與4火鍋，加上此役上半場29分、5火鍋進帳，已經連續2季在開季前8戰中，合計砍下至少200分、30次火鍋，在文班亞馬之前，攤開NBA長達80年歷史，也僅有3人辦到過。

文班亞馬52分創生涯新高 成寫史上第2人偉業

聖安東尼奧馬刺今（5）日於主場交手達拉斯獨行俠，當家球星文班亞馬（Victor Wembanyama）徹底宰制禁區，，獨行俠在末節追平超過19分差，一度將比分超前，馬刺仍靠文班亞馬罰球穩住勝局，終場112：111擊敗獨行俠，取得本季第7勝。文班亞馬也成為史上第2位達成單場至少50分、20籃板與8火鍋的球員，上一位已經要追溯至52年前、1974年的湖人巨星麥卡杜（Bob McAdoo）。，馬刺也以68：51取得大幅領先。開季6勝2敗的馬刺，本場在主場面對獨行俠，文班亞馬自開局就火力全開，儘管三分球4投0中，但上半場總計12投7中，15次罰球全數命中，攻下29分、15籃板、2助攻、2抄截與5火鍋，讓外界看傻眼，ESPN甚至以「怪物數據」來形容。反觀獨行俠狀元郎弗拉格（Cooper Flagg），上半場11投1中，僅攻下4分、3籃板，表現明顯被文班亞馬比下去。同時，文班亞馬自開季至今維持穩健發揮，過去曾達到此數據的3人，是90年代的3位超級禁區巨星，分別為火箭歐拉朱萬（Hakeem Olajuwon）、馬刺羅賓遜（David Robinson）與尼克的尤因（Patrick Ewing）。下半場，獨行俠弗拉格手感逐漸恢復，搭配厄文（Kyrie Irving）持續得分縮小分差，獨行俠在比賽最後4分鐘由馬歇爾（Naji Marshall）底角三分，正式追平比數，馬刺得分陷入乾旱期，最後1分鐘還是文班亞馬跳出，連同三分、補籃與罰球在內攻下8分，最後成功防死厄文，終場112：111勝出。文班亞馬本場最終上場35分鐘，投籃28投16中、罰球23罰19中，攻下52分、24籃板與8火鍋，不僅得分創個人生涯新高，還成為史上第2位達成單場至少50分、20籃板與8火鍋的球員，上一位已經要追溯至52年前、1974年的湖人巨星麥卡杜（Bob McAdoo）。