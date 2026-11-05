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王世堅怒轟呂建德 石崇良緩頰：貧窮線與社福補貼脫鉤

立法院日前三讀通過《老人福利法》，65歲以上有條件長者免健保費。而行政院最晚須在11月6日、也就是本週五前決定是否要副署；多個醫界團體頻發布聲明反對，但傳出是衛福部長石崇良「下指導棋」。他今（5）日回應，維護健保制度永續是我們的責任，且自己相當憂心，因此希望各界支持健保制度完整。石崇良今日在立法院接受媒體聯訪表示，全民健保是國人最大資產，維護全民健保制度永續「是我們的責任。」他認為，若《老人福利法》修法通過，每年所增加、投入的預算會產生排擠效果。石崇良提到，過去3年行政院共挹注健保基金約800億，可讓醫療需求增加、總額以每年5.5%高成長額之下「不用調升保費」。若未來通過後，勢必會排擠相關財務，可能因此增加調升保費的壓力，「我非常憂心」，因此希望各界可一起支持健保制度的完整。石崇良強調，自己的責任是維持健保制度，不受到破壞，可長期穩定發展；至於地方政府若有需求，可依各自財源進行調整，以地方自治精神設定施政目標或各項福利措施，都會予以尊重。至於民進黨立委王世堅昨日與衛福部次長呂建德因「貧窮線」而有所爭論。石崇良表示，貧窮線是採取與經濟合作暨發展組織（OECD）相同定義進行統計，但在各項社福政策補貼上並非完全一致。石崇良提到，像是老人福利津貼或弱勢津貼，都是在貧窮線之上仍有相關補助，因此福利津貼與貧窮線在社福政策上是脫鉤的。他說，可能是在談論時話語沒有完全對上，這部分會加強對外說明。