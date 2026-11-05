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民進黨台北市長候選人沈伯洋日前說，「中華文化是台灣文化的一部分」，這說法讓中國國台辦氣得跳腳，發言人朱鳳蓮痛批，根本本末倒置、數典忘祖，奉勸沈伯洋之流「為善最樂，讀書更佳」。對此，陸委會副主委梁文傑今（5）日赴立院備詢時表示，沈伯洋是他看過書讀得最多的人吧！面對國台辦要沈伯洋多讀書，中華文化源遠流長、博大精深，是兩岸同胞心靈的根脈和歸屬。兩岸同胞說中國話、寫中國字、過中國節、拜中國神。「台灣文化是中華文化的一部分，根在祖國大陸。」梁文傑反嗆，中華文化本來就是台灣文化的一部分，「沈伯洋是我看過書讀得最多的人吧，拿讀書多不多來說嘴，沒什麼意思。」國台辦不只對沈伯洋的說法有意見，針對無黨籍立委高金素梅前辦公室主任張俊傑涉共諜案，朱鳳蓮也再度批評民進黨當局出於台獨本性，持續操弄司法、羅織罪名、製造綠色恐怖。梁文傑再嗆國台辦，不管是張俊傑案還是高金素梅的案子，這個都是台灣內部的司法案件。這個不容國台辦來說嘴，也不容他們來批評。他們越是介入，那我想會牽扯的問題就會越多。