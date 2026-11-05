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▲FREAK’S STORE TAIPEI開幕前直擊開箱。（圖／記者蕭涵云攝）

▲日本知名選物品牌FREAK’S STORE首間海外旗艦店登台。（圖／記者蕭涵云攝）

亮點1：FREAK’S STORE登台！攜手北捷打造台灣限定城市風格

▲FREAK’S STORE攜手北捷推出台灣限定單品。（圖／記者蕭涵云攝）

▲FREAK’S STORE攜手北捷，打造台北小巨蛋、貓空纜車等元素的台灣限定主視覺。（圖／記者蕭涵云攝）

亮點2：戰鬥陀螺首度聯名！「BEYBLADE X」系列11/6台北開賣

▲戰鬥陀螺「BEYBLADE X」首度聯名系列台灣搶先開賣。（圖／記者蕭涵云攝）

▲「戰鬥陀螺 BEYBLADE X」搶先看，不只有美式復古運動風格服飾，還有鑰匙圈、帽款周邊。（圖／記者蕭涵云攝）

亮點3：日本人氣UMBRO台灣限定綠色！NANGA聯名日製羽絨外套

▲日本人氣UMBRO台灣限定綠色來了。（圖／記者蕭涵云攝）

▲FREAK’S STORE店內搶先看。（圖／記者蕭涵云攝）

亮點4：本事空間製作所操刀！台北東區旗艦店揉合美式與在地氛圍

▲FREAK’S STORE TAIPEI由本事空間操刀設計。（圖／記者蕭涵云攝）

▲日本FREAK’S STORE台北店開箱。（圖／記者蕭涵云攝）

亮點5：開幕滿額贈托特包！美山有親筆手繪 戰鬥陀螺對戰活動

FREAK’S STORE TAIPEI 門市資訊

日本知名選物店FREAK’S STORE首間海外期間店在台灣，11月6日開幕的台北店，不只引進人氣服飾、攜手《戰鬥陀螺BEYBLADE X》合作美式復古帽款與鑰匙圈等；還與北捷遊憩簽署MOU，推出平面設計師「美山有」操刀的繪有小巨蛋及貓纜的T恤與托特包，今（5）日《NOWNEWS今日新聞》記者東區直擊亮點一次整理。潮流迷們準備朝聖！1986年創立的日本知名選物店「FREAK’S STORE」，源於「想將美國文化的豐盛與心跳感傳遞給日本」的熱情，從時尚穿搭出發，延伸至音樂、電影、運動、 藝術與美食，以豐富生活風格圈粉無數。目前「FREAK’S STORE」全日本東京、大阪等各大城市都有據點，逾60家實體店鋪，是不少台灣人去日本必逛的品牌。如今，該品牌首次跨足海外、在東區打造台北旗艦店「FREAK’S STORE TAIPEI」，將於11月6日正式開幕。FREAK’S STORE母公司DAYTONA INTERNATIONAL旗下台灣子公司迪拓娜股份有限公司總經理邱健吾，於11月5日與北捷遊憩事業股份有限公司，正式簽署合作備忘錄MOU。宣布正式拓展台灣市場，除了將日本品牌的選物視野與生活風格帶進台灣，也期望以台北旗艦店為起點，深化在地市場經營，未來持續串聯台日資源。開幕最大亮點，莫過於由日本平面設計師「美山有」操刀的台灣限定原創Logo與MOU紀念主視覺。配合2026年11月6日起舉辦的ITF台北國際旅展，北捷遊憩也預計於台北捷運展攤發放「主視覺紀念限定贈禮托特包」數量有限，送完為止。近年受「文藝復興」熱潮，再度翻紅大受歡迎的戰鬥陀螺BEYBLADE，第四世代「BEYBLADE X」首度攜手FREAK’S STORE推出聯名系列，以1990年代及齒輪運動為靈感，將對戰的熱血文化結合街頭時尚，打造玩味兼具日常穿搭特色的成人及兒童T-shirt、帽款配件與鑰匙圈等商品。成人及兒童「T-shirt」1140元～1430元、帽款1290元、鑰匙圈340元。11月6日開賣首日，FREAK’S STORE TAIPEI店內還將舉辦「BATTLE EVENT」，讓人氣玩家與粉絲近距離體驗充滿速度感的陀螺對戰樂趣！人氣熱銷的UMBRO × FREAK’S STORE合作系列也同步登台，還將推出台灣限定綠色配色之帽款、包包與外套，以綠色呼應FREAK’S STORE的品牌精神，此系列僅於台灣「FREAK’S STORE TAIPEI」開幕限定販售。並引進多款原本僅在日本發售的熱門單品，包含FREAK’S STORE經典代表作「M-65 可拆式內裡軍裝連帽外套」男款3800元／女款3890元），以及 「NANGA聯名別注日本製羽絨外套」18130元）。「FREAK’S STORE TAIPEI」特別邀請台灣設計團隊「本事空間製作所」參與台北店空間規劃。店鋪設計以木材、金屬、玻璃、磁磚與織品等異材質交錯運用，並透過木質格構與金屬軌道塑造富有層次的天花板，搭配可拆卸與調整的掛衣桿與層板，整體空間完美呈現溫潤質感與粗獷並存的表情，呼應了品牌不拘一格、自由混搭的美式精神。「FREAK’S STORE TAIPEI」歡慶開幕，推出一系列限定企劃與滿額贈優惠活動：◾️店內單筆消費滿3000元並完成會員註冊，即贈「台北店限定Logo托特包」乙個（數量有限，送完為止）。◾️！11月6日至11月8日13:00-21:00，凡購買商品即可邀請設計師「美山有」親筆寫下2個英文字母縮寫。單筆滿4000元並加入LINE會員，更可獲贈限定彩繪托特包，或選擇將彩繪繪製於購買的M65外套上。提醒大家，美山有先生可能於部分時段不在現場，實際出席時段依官方公告及現場狀況為準。◾️配合11月6日起的ITF台北國際旅展，北捷遊憩展攤也將發放「主視覺紀念限定托特包」（數量有限）。◾️為紀念聯名商品正式上市，11月6日開賣首日，FREAK’S STORE TAIPEI店內特別規劃舉辦「BATTLE EVENT」，近距離欣賞戰鬥陀螺玩家同場對戰。地址：台北市大安區敦化南路一段187巷38號1樓