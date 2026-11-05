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陳瑩陣營提7大質疑 要求吳秀華說明家族開發案

吳秀華競總質疑選前操作 不排除採取法律行動

強調吳秀華經得起檢驗 籲選戰回歸政策競爭

2026九合一選舉進入最後倒數，台東縣長選戰再掀司法攻防。民進黨台東縣長候選人陳瑩競選總部今（5）日召開記者會，針對國民黨候選人吳秀華家族涉及的「東映渡假村」及「鹿野和平景苑」開發案提出7大質疑，要求吳秀華親自說明。對此，吳秀華競選總部反擊，案件既然已進入司法程序，就應靜待調查結果，質疑為何偏偏在選舉期間不斷遭到操作、炒作，更直言「不能把尚在司法調查中的案件，當成政治定罪的工具」，不排除蒐集事證，循法律途徑維護權益。陳瑩競選總部今日上午召開「請問吳秀華議長！」記者會，由發言人簡維國、陳炫諭、陳金溪及王泰捷共同出面，質疑吳秀華家族投資的東映渡假村及鹿野和平景苑兩項開發案，涉嫌利用公帑拓寬農路、圖利私人開發，並指出吳秀華助理邱嘉平因案遭羈押禁見，要求吳秀華說明是否知情、參與或從中獲利。陳瑩陣營也針對土地交易及財產申報提出質疑，包括吳秀華出售土地後，財產申報存款出現逾5000萬元落差，以及其兄吳俊立2014年以約3314萬元購入土地持分，隔年卻以1.51億元轉售等情形，要求釐清是否涉及不當利益。此外，陣營也質疑吳家持有或承租的土地是否因公費道路拓寬而受益，呼籲吳秀華正面回應。對此，吳秀華競選總部表示，相關案件既然已經進入司法程序，各界就應尊重調查，靜待司法結果，而非在選舉期間不斷評論、渲染。競總反問，為何偏偏在選舉期間，有人持續將相關議題拿出來操作、炒作？競總進一步質疑，相關案件的偵辦時機與程序是否受到政治因素影響？是否有人刻意將司法案件變成選舉攻防工具？強調選舉可以競爭，也可以監督候選人，但不能沒有底線，更不能在司法尚未釐清前，就以政治手段對候選人定罪。吳秀華競總指出，若有人刻意散布不實訊息、扭曲案件內容，甚至藉由評論司法案件影射候選人，企圖影響選舉結果，競總絕不會默不作聲，也不排除蒐集相關事證，循法律途徑維護自身權益。競總強調，「吳秀華行事坦蕩，絕對經得起檢驗」，團隊也願意主動向調查機關說明，釐清所有疑慮、還原真相。對於選舉進入最後階段，呼籲對手陣營停止無止境的抹黑與操作，讓選戰回歸政策與政見的正面競爭。吳秀華競總表示，台東鄉親要選擇的是未來四年的縣政方向，包括交通、農業、觀光、醫療，以及青年與長輩照顧等重要議題，而不是一場沒完沒了的司法攻防。吳秀華與團隊將堅持到底，把心力放在台東及鄉親身上，這才是對台東最重要的承諾。