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湖人雙衛連拳 擊敗弱旅國王

詹姆斯準大三元！76人112：106擊敗活塞

文班亞馬寫超狂紀錄 馬刺擊敗獨行俠

全場上陣35分鐘，攻下52分、24籃板與8火鍋。

▲馬刺神獸文班亞馬，全場上場35分鐘，攻下52分、24籃板與8火鍋，率領馬刺1分險勝獨行俠。（圖／美聯社／達志影像）

NBA 2026年11月5日（今日）比賽戰績

客隊 主隊 比分結果 勝隊最高得分 敗隊最高得分 費城76人 底特律活塞 112 - 106 布朗（Jaylen Brown）30分 羅賓森（Duncan Robinson）27分 亞特蘭大老鷹 華盛頓巫師 120 - 105 亞歷山大-華克（N. Alexander-Walker）26分 戴維斯（Anthony Davis）26分 夏洛特黃蜂 布魯克林籃網 104 - 114 波特（Michael Porter Jr.）26分 里德（Naz Reid）28分 密爾瓦基公鹿 波士頓塞爾提克 102 - 109 喬治（Paul George）25分 赫洛（Tyler Herro）25分 芝加哥公牛 紐約尼克 105 - 135 布朗森（Jalen Brunson）22分 塞勒斯（Jaylin Sellers）14分 克里夫蘭騎士 奧克拉荷馬雷霆 116 - 124 亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）42分 米契爾（Donovan Mitchell）27分 印第安那溜馬 曼菲斯灰熊 107 - 103 內姆哈德（Andrew Nembhard）22分 傑洛姆（Ty Jerome）/ 科沃德 23分 猶他爵士 紐奧良鵜鶘 113 - 120 威廉森（Zion Williamson）23分 喬治（Keyonte George）39分 明尼蘇達灰狼 休士頓火箭 117 - 107 多桑姆（Ayo Dosunmu）21分 杜蘭特（Kevin Durant）21分 多倫多暴龍 丹佛金塊 109 - 128 R·J·巴瑞特（RJ Barrett）22分 約基奇（Nikola Jokic）30分 波特蘭拓荒者 鳳凰城太陽 132 - 119 里拉德（Damian Lillard）25分 布克（Devin Booker）33分 達拉斯獨行俠 聖安東尼奧馬刺 111 - 112 文班亞馬（Victor Wembanyama）52分 厄文（Kyrie Irving）29分 洛杉磯湖人 沙加緬度國王 116 - 103 唐西奇（Luka Doncic）40分 阿庫夫（Darius Acuff Jr.）22分 邁阿密熱火 洛杉磯快艇 尚未結束

NBA例行賽今（5）日多達14場比賽，洛杉磯湖人客場交手沙加緬度國王，靠著雙衛唐西奇（Luka Doncic）、里夫斯（Austin Reaves）聯手出擊，上半場就奠定領先地位，下半場持續主導節奏，終場116：103擊敗國王，取得本季第7勝，唐西奇全場攻下40分、9籃板與7助攻，馬刺則靠文班亞馬（Victor Wembanyama）單場52分、24籃板史上第2人成就，112：111擊敗獨行俠。湖人本場雙衛唐西奇、里夫斯都健康出賽，面對重建中的國王，第二節靠一波外線火力建立7分領先，下半場，湖人持續穩住局面，國王則多靠阿庫夫（Darius Acuff Jr.）單打刷數據，全場22分、3籃板與10助攻，沙波尼斯（Domantas Sabonis）12分、15籃板。湖人終場13分差輕取國王，唐西奇全場攻下35分、7籃板與7助攻，里夫斯也挹注22分，兩人再度合力貢獻57分，幫助湖人拿下近期3連勝。費城76人今（5）日客場交手底特律活塞，上半場就靠詹姆斯（LeBron James）穿針引線、布朗（Jaylen Brown）火力全開，取得14分領先。活塞則只靠康寧漢（Cade Cunningham）單打獨撐，下半場活力復甦但防守仍舊不佳，76人一度取得全場最多18分領先，末節活塞展開反撲，倒數1分鐘追到4分差，但布朗關鍵時刻送出火鍋，穩住領先分差，終場112：106擊敗活塞，取得近期一波5連勝，活塞則終止3連勝。聖安東尼奧馬刺今（5）日於主場交手達拉斯獨行俠，當家球星文班亞馬（Victor Wembanyama）徹底宰制禁區，獨行俠在末節追平超過19分差，一度將比分超前，馬刺仍靠文班亞馬罰球穩住勝局，終場112：111擊敗獨行俠，取得本季第7勝。文班亞馬也成為史上第2位達成單場至少50分、20籃板與8火鍋的球員，上一位已經要追溯至52年前、1974年的湖人巨星麥卡杜（Bob McAdoo）。