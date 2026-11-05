NBA例行賽今（5）日多達14場比賽，洛杉磯湖人客場交手沙加緬度國王，靠著雙衛唐西奇（Luka Doncic）、里夫斯（Austin Reaves）聯手出擊，上半場就奠定領先地位，下半場持續主導節奏，終場116：103擊敗國王，取得本季第7勝，唐西奇全場攻下40分、9籃板與7助攻，馬刺則靠文班亞馬（Victor Wembanyama）單場52分、24籃板史上第2人成就，112：111擊敗獨行俠。
湖人雙衛連拳 擊敗弱旅國王
湖人本場雙衛唐西奇、里夫斯都健康出賽，面對重建中的國王，第二節靠一波外線火力建立7分領先，下半場，湖人持續穩住局面，國王則多靠阿庫夫（Darius Acuff Jr.）單打刷數據，全場22分、3籃板與10助攻，沙波尼斯（Domantas Sabonis）12分、15籃板。
湖人終場13分差輕取國王，唐西奇全場攻下35分、7籃板與7助攻，里夫斯也挹注22分，兩人再度合力貢獻57分，幫助湖人拿下近期3連勝。
詹姆斯準大三元！76人112：106擊敗活塞
費城76人今（5）日客場交手底特律活塞，上半場就靠詹姆斯（LeBron James）穿針引線、布朗（Jaylen Brown）火力全開，取得14分領先。
活塞則只靠康寧漢（Cade Cunningham）單打獨撐，下半場活力復甦但防守仍舊不佳，76人一度取得全場最多18分領先，末節活塞展開反撲，倒數1分鐘追到4分差，但布朗關鍵時刻送出火鍋，穩住領先分差，終場112：106擊敗活塞，取得近期一波5連勝，活塞則終止3連勝。
文班亞馬寫超狂紀錄 馬刺擊敗獨行俠
聖安東尼奧馬刺今（5）日於主場交手達拉斯獨行俠，當家球星文班亞馬（Victor Wembanyama）徹底宰制禁區，全場上陣35分鐘，攻下52分、24籃板與8火鍋。
獨行俠在末節追平超過19分差，一度將比分超前，馬刺仍靠文班亞馬罰球穩住勝局，終場112：111擊敗獨行俠，取得本季第7勝。文班亞馬也成為史上第2位達成單場至少50分、20籃板與8火鍋的球員，上一位已經要追溯至52年前、1974年的湖人巨星麥卡杜（Bob McAdoo）。
NBA 2026年11月5日（今日）比賽戰績
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湖人本場雙衛唐西奇、里夫斯都健康出賽，面對重建中的國王，第二節靠一波外線火力建立7分領先，下半場，湖人持續穩住局面，國王則多靠阿庫夫（Darius Acuff Jr.）單打刷數據，全場22分、3籃板與10助攻，沙波尼斯（Domantas Sabonis）12分、15籃板。
湖人終場13分差輕取國王，唐西奇全場攻下35分、7籃板與7助攻，里夫斯也挹注22分，兩人再度合力貢獻57分，幫助湖人拿下近期3連勝。
詹姆斯準大三元！76人112：106擊敗活塞
費城76人今（5）日客場交手底特律活塞，上半場就靠詹姆斯（LeBron James）穿針引線、布朗（Jaylen Brown）火力全開，取得14分領先。
活塞則只靠康寧漢（Cade Cunningham）單打獨撐，下半場活力復甦但防守仍舊不佳，76人一度取得全場最多18分領先，末節活塞展開反撲，倒數1分鐘追到4分差，但布朗關鍵時刻送出火鍋，穩住領先分差，終場112：106擊敗活塞，取得近期一波5連勝，活塞則終止3連勝。
聖安東尼奧馬刺今（5）日於主場交手達拉斯獨行俠，當家球星文班亞馬（Victor Wembanyama）徹底宰制禁區，全場上陣35分鐘，攻下52分、24籃板與8火鍋。
獨行俠在末節追平超過19分差，一度將比分超前，馬刺仍靠文班亞馬罰球穩住勝局，終場112：111擊敗獨行俠，取得本季第7勝。文班亞馬也成為史上第2位達成單場至少50分、20籃板與8火鍋的球員，上一位已經要追溯至52年前、1974年的湖人巨星麥卡杜（Bob McAdoo）。
|客隊
|主隊
|比分結果
|勝隊最高得分
|敗隊最高得分
|費城76人
|底特律活塞
|112 - 106
|布朗（Jaylen Brown）30分
|羅賓森（Duncan Robinson）27分
|亞特蘭大老鷹
|華盛頓巫師
|120 - 105
|亞歷山大-華克（N. Alexander-Walker）26分
|戴維斯（Anthony Davis）26分
|夏洛特黃蜂
|布魯克林籃網
|104 - 114
|波特（Michael Porter Jr.）26分
|里德（Naz Reid）28分
|密爾瓦基公鹿
|波士頓塞爾提克
|102 - 109
|喬治（Paul George）25分
|赫洛（Tyler Herro）25分
|芝加哥公牛
|紐約尼克
|105 - 135
|布朗森（Jalen Brunson）22分
|塞勒斯（Jaylin Sellers）14分
|克里夫蘭騎士
|奧克拉荷馬雷霆
|116 - 124
|亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）42分
|米契爾（Donovan Mitchell）27分
|印第安那溜馬
|曼菲斯灰熊
|107 - 103
|內姆哈德（Andrew Nembhard）22分
|傑洛姆（Ty Jerome）/ 科沃德 23分
|猶他爵士
|紐奧良鵜鶘
|113 - 120
|威廉森（Zion Williamson）23分
|喬治（Keyonte George）39分
|明尼蘇達灰狼
|休士頓火箭
|117 - 107
|多桑姆（Ayo Dosunmu）21分
|杜蘭特（Kevin Durant）21分
|多倫多暴龍
|丹佛金塊
|109 - 128
|R·J·巴瑞特（RJ Barrett）22分
|約基奇（Nikola Jokic）30分
|波特蘭拓荒者
|鳳凰城太陽
|132 - 119
|里拉德（Damian Lillard）25分
|布克（Devin Booker）33分
|達拉斯獨行俠
|聖安東尼奧馬刺
|111 - 112
|文班亞馬（Victor Wembanyama）52分
|厄文（Kyrie Irving）29分
|洛杉磯湖人
|沙加緬度國王
|116 - 103
|唐西奇（Luka Doncic）40分
|阿庫夫（Darius Acuff Jr.）22分
|邁阿密熱火
|洛杉磯快艇
|尚未結束