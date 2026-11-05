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高虹安支持度大贏！民眾黨認同者衝95%

過半看好高虹安連任 中立選民也有47%相挺

2026新竹市長選戰升溫，最新民調顯示，無黨籍現任市長高虹安以46%支持度，領先民進黨候選人莊競程的31%，雙方差距達15個百分點；值得注意的是，即使在中立選民之間，高虹安支持度仍有42%，大幅領先莊競程的13%。此外，對於誰最有機會當選，也有56%民眾看好高虹安，僅16%看好莊競程。這份由中國文化大學大眾傳播學系教授陳毓麒委託《TVBS》民意調查中心進行的民調指出，新竹市長選戰目前由高虹安取得領先，支持度為46%；莊競程則為31%，無黨籍候選人何志勇僅獲得2%，另有20%受訪者尚未決定支持對象。若進一步觀察不同政黨認同者的選擇，國民黨認同者有81%支持高虹安，民眾黨認同者支持比例更達95%。至於沒有明確政黨傾向的中立選民，高虹安支持度為42%，莊競程僅13%，兩人差距擴大至29個百分點。除了實際支持度，民調也詢問市民對候選人當選機會的判斷。結果顯示，56%受訪者認為高虹安當選機會較大，認為莊競程勝算較高的則有16%，高虹安在看好度方面同樣取得明顯優勢。其中，中立選民有47%看好高虹安當選，僅8%認為莊競程比較有機會勝出，顯示高虹安不僅在政黨支持者之間具有優勢，在中立選民的選情判斷上也領先對手。至於高虹安上任新竹市長以來的施政表現，調查結果顯示，53%市民表示滿意，其中17%非常滿意、36%還算滿意；另有34%表示不滿意，顯示目前市民對其施政評價仍以正面意見居多。本次調查由中國文化大學大眾傳播學系教授陳毓麒委託《TVBS》民意調查中心執行，調查時間為2026年10月27日至31日晚間，對象為20歲以上新竹市民。調查共接觸1,232人，其中拒訪134人，拒訪率10.9%，最後成功訪問1,098份有效樣本，在95%信心水準下，抽樣誤差為±3個百分點以內。