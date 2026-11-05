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▲粉絲狂敲碗的招牌透明收納袋全台大缺貨，官方透露最快下週補貨到店。（圖／記者徐銘穗攝）

▲富昱谷日總經理林俞禎（右）親臨南西店現場。旅日達人林氏璧（左）笑說他的讀者最關心透明收納袋買不買得到。（圖／記者徐銘穗攝 2026.11.05）

▲旅日達人林氏璧特別點名推薦「and us」梳子系列，大讚手感與質感絕佳。（圖／記者徐銘穗攝）

▲南西店引進吸睛的「露臉小熊寵物包」與毛孩周邊，開賣萌翻全場。（圖／記者徐銘穗攝）

▲寵物專區貨架備妥雙口餐碗架、雨具與各類毛孩生活服裝配件。（圖／記者徐銘穗攝）

▲因應明日變天降雨，現場備妥「PET ME. 寵物雨衣」特價 339 元。（圖／記者徐銘穗攝）

▲4 入一組的「PET ME. 寵物雨鞋」特價僅 99 元，雨天遛狗防髒必備。（圖／記者徐銘穗攝）

▲面對明日變天轉雨，3COINS 推出「帽 T 專用快乾衣架」撐開帽子加速風乾。（圖／記者徐銘穗攝）

▲3COINS 誠品南西店祭出全店同慶 85 折優惠至 12 月 31 日止。（圖／記者徐銘穗攝）

超人氣日系生活雜貨「3COINS」台北誠品南西店今（5）日開幕，一早 10 點便湧入大批排隊領整理券的人潮。旅日達人林氏璧也受邀在開幕前搶先逛，透露粉絲最瘋搶的 LL 透明收納袋（容量約 89 公升）全台大缺貨，但他特別點名推薦「and us」梳子系列為必買神物！現場還有製冰盒與毛孩雨具等亮點，最新選品與優惠整理一次看。3COINS 台灣 2 號店正式進駐誠品生活南西 B1 樓，今日 11 點發放整理券，但 10 點現場便湧現排隊搶頭香人潮，不少民眾直言「momo 旗艦館品項不夠齊，一定要來現場買招牌透明收納袋」。《NOWNEWS今日新聞》記者受邀，搶先在南西店開幕前參觀，遇上同樣受邀來的旅日達人林氏璧，他坦言許多粉絲最關心的就是透明收納袋系列（日幣 ¥300 起，特價 99 元起），尤其是容量最大的 LL 號與 L 號。無奈現場店員證實「目前全台均已缺貨買不到」，他也當面向店員許願能引進黑色款。所幸，記者隨即向提早抵達現場的代理商富昱谷日總經理林俞禎詢問，他透露，貨物近日已通關，「順利的話，最快下週就會補貨到店」。此外，林氏璧在美妝區特別點名推薦「and us 梳子系列」，包含手感極佳的金屬順髮梳（日幣 ¥2,000，特價 669 元）、束髮梳與乾髮梳（日幣 ¥300，特價 99 元）等，大讚質感非常棒。誠品南西店選品深度聚焦都會年輕族群與毛孩家庭，引進社群敲碗已久的「一鍵按壓式雙層製冰盒」，向下按壓即可快速脫模，堪稱居家調飲必收神物。現場寵物專區更是萌翻全場，除了吸睛的「露臉小熊寵物包」與雙碗架（特價 499 元）外，因應明日變天降雨，記者也很推薦毛孩爸媽「PET ME. 寵物雨鞋（日幣 ¥300，特價 99 元）」、「PET ME. 寵物雨衣（日幣 ¥1,000，特價 339 元）」以及毛孩壓克力吊飾（特價 99 元）；更有充滿驚喜的「寵物頭套盲包（日幣 ¥500，特價 169 元）」，全套共 6 款還包含 1 款隱藏版，讓飼主能幫毛孩換裝拍照！面對明日東北季風即將轉涼降雨，《NOWNEWS》記者也發現，南西店上架實用度爆表的「帽 T 專用快乾衣架」，能撐開帽子結構加速風乾，被視為雨天換季救星。手作愛好者則可入手鉤針套組與防纏繞毛線架；現場更瞄準中山商圈龐大的追星迷妹，引進旋轉吊飾展示架、偶像小卡專用收納盒等「推し活」應援周邊，讓生活與追星需求能一站買齊。全店即日起至 12 月 31 日止祭出開幕 85 折優惠，林氏璧直言折後價格相當划算，但也幽默提醒讀者要趁特價快下手：「要是活動結束調回原價，那就不美麗了！」。日圓 ¥300 系列（特價 NT$ 99 元）：PET ME. 寵物雨鞋、美髮乾髮梳、毛孩壓克力吊飾、小款透明收納袋日圓 ¥500 系列（特價 NT$ 169 元）：寵物造型頭套盲包（全套 6 款含 1 款隱藏版）日圓 ¥1,000 系列（特價 NT$ 339 元）：PET ME. 寵物專用防雨雨衣日圓 ¥1,500 系列（特價 NT$ 499 元）：PET ME. 寵物雙口木架餐碗日圓 ¥2,000 系列（特價 NT$ 669 元）：and us 質感金屬順髮梳活動備註：全店同慶 85 折優惠實施至 2026 年 12 月 31 日止，實際庫存與價格以門市現場標示為準。