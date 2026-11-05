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▲百貨週年慶進入年度購物旺季，遠東SOGO百貨39週年慶今（5）日登場。（圖／記者鍾怡婷攝）

百貨週年慶進入年度購物旺季，遠東SOGO百貨39週年慶今（5）日登場，業績目標直指130億元。SOGO董事長黃晴雯表示，受惠台灣經濟表現及薪資成長，加上百貨業前三季成長7.9%，對今年週年慶買氣抱持高度信心。面對國際局勢動盪、金價波動及電商雙11促銷，百貨業也觀察到消費者更加精打細算，透過優惠檔期進行聰明消費。黃晴雯指出，今年SOGO週年慶業績目標為130億元，首日目標則設定12.5億元，平均每小時業績須達1億1,000萬元以上。她提到「對今年業績有高度信心，主要是台灣前三季的經濟表現大家有目共睹，尤其百貨業成長了 7.9%。在台灣整體經濟及薪資成長的情況下，我們對今年週年慶的表現相當有信心」。在商品布局方面，美妝保養仍是SOGO的重要業績來源，今年祭出最低1折優惠；黃金珠寶則受到國際經濟情勢影響，消費者對保值商品的關注度提高，業者也推出買黃金送黃金等優惠，希望進一步刺激買氣。此外，家電最高推出3折優惠，隨著氣溫逐漸轉涼及出國旅遊需求增加，秋冬商品與旅遊相關品項也提前備貨，搶攻年末消費商機。談及近期消費趨勢，黃晴雯觀察，全球經濟呈現兩極化，一方面國際戰爭、能源供應等因素帶來不確定性，另一方面AI及半導體產業持續推動全球經濟成長。以黃金市場為例，黃晴雯表示，近期金價曾來到每錢5,000多元，隨後回落至3,800多元，價格波動也讓部分消費者把握回檔時機進場。SOGO復興館此次推出買2萬元送2,000元優惠，搭配樓面其他促銷活動，希望吸引消費者把握週年慶入手黃金珠寶。不只精品與美妝，餐飲也成為百貨週年慶的重要促銷環節。黃晴雯指出，週年慶期間各餐廳會推出折扣方案，部分消費還能與樓面購物金額合併計算。消費者現在更傾向事先規劃購物行程，將餐飲支出一併納入滿額回饋，提升整體消費效益。展望明年，黃晴雯表示，台灣今年平均薪資實質成長約2％，加上AI、半導體等科技產業表現突出，整體來看「消費市場的買氣及展望都相當強勁」。她也提到，明年經濟成長率預估約6%，雖然相較今年有所放緩，但主要是今年成長基期較高，並不代表經濟動能轉弱。薪資成長及國內外資本市場信心帶動下，預期有助於平衡通膨因素，消費者對購物的需求仍然存在。百貨業也將持續透過週年慶、商品優惠及餐飲整合，掌握年末消費旺季商機。