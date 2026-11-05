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《肌肉魔法使》2027年上映！新田真劍佑不會魔法靠肌肉打天下

▲《肌肉魔法使-MASHLE-》真人版電影將於2027年3月19日在日本上映，前導海報中馬修身披魔法斗篷，手上拿的卻不是魔杖，而是啞鈴，展現作品獨特的肌肉魔法設定。（圖／翻攝自《肌肉魔法使》）

新田真劍佑為戲練肌肉3年！《航海王》索隆變身魔法學院學生

日本人氣動漫《肌肉魔法使-MASHLE-》確定改編真人版電影！官方今（5）日公開首張視覺海報及預告影片，宣布將於2027年3月19日在日本上映，由曾主演《東京復仇者》、《黃金神威》的日本男星新田真劍佑擔任主角「馬修・班地德」。海報中，新田真劍佑披上黑色斗篷、露出金色眼睛，臉頰還出現閃電形狀的金色印記，讓不少粉絲第一眼就聯想到《哈利波特》。這部作品最大的特色，是主角身處人人都會魔法的世界，卻完全不會使用魔法，只靠一身驚人肌肉與拳頭打敗對手，荒謬又熱血的設定也讓真人版電影備受關注。《肌肉魔法使》改編自漫畫家甲本一創作的同名漫畫，2020年至2023年於日本《週刊少年Jump》連載，全18集完結，並於2023年推出電視動畫。《肌肉魔法使-MASHLE-》真人版電影預定2027年3月19日在日本上映，由福田雄一擔任導演，CREDEUS 負責製作企劃，男主角則由新田真劍佑飾演。由於《肌肉魔法使》原本就大量運用魔法學校、魔杖與魔法師等元素，這次真人版造型也讓人聯想到《哈利波特》的經典形象。官方釋出的首張視覺海報中，馬修身穿魔法學校制服，披上黑色斗篷，雙眼散發金色光芒，臉頰還出現一道閃電印記。《肌肉魔法使》最吸引人的地方，就是把觀眾熟悉的魔法學院冒險故事，變成一場荒謬的肌肉喜劇。作品有魔法考試、學院競爭、強大敵人與神秘組織，乍看像是傳統奇幻少年漫畫，但主角馬修總能用最不合理的物理方式解決問題。除了搞笑設定，作品也透過馬修天生沒有魔法能力、遭到社會排斥的處境，帶出對天賦、階級與歧視的討論。看似面無表情的馬修，實際上十分重視家人與朋友，還對泡芙有著近乎執著的熱愛，讓角色在無厘頭之外，也有討喜的一面。飾演馬修的新田真劍佑，過去曾在 Netflix 真人版《航海王》中飾演「索隆」，以精壯身材及動作戲受到關注。這次挑戰《肌肉魔法使》，他透露從接到演出邀約開始，花了約3年時間鍛鍊身體，希望打造出足以說服原作粉絲的肌肉體格。新田真劍佑也坦言，馬修是個不太表露情緒、話又不多的角色，因此如何透過肢體動作呈現人物性格，是這次演出的難題。導演福田雄一則曾執導真人版《銀魂》等作品，擅長將漫畫誇張的搞笑情節搬上大銀幕，這次如何呈現馬修以肌肉對抗魔法的荒謬場面，也成為電影的一大看點。此外，《肌肉魔法使》動畫第3季也已確定於2027年1月開播，緊接著3月迎來真人版電影，日本官方更預告，未來可能在每月19日、也就是馬修最愛的「泡芙之日」公布新消息。至於真人版電影是否會在台灣上映，目前仍有待片商宣布。