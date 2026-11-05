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翁曉玲質疑中共直接指使證據 黃逸豪：難道就什麼都不做？

被問為何頻頻苦笑？黃逸豪：我是向旁邊的人求助

藍白綠對修法有共識 黃逸豪喊話傅崐萁：別再停留口號

曾遭潑糞、疑似假車禍攻擊 黃逸豪盼回歸喜劇演員身分

立法院司法及法制委員會今（5）日針對「跨境鎮壓」進行專題報告，曾遭潑糞及疑似假車禍攻擊的相聲演員黃逸豪也到場旁聽。國民黨立委翁曉玲質詢時質疑，不能僅因涉案人士來自中國大陸，就認定是中共跨境鎮壓。對此，黃逸豪受訪時直言，即使無法掌握中共直接下令或金流證據，也不能因此對境外暴力威脅無所作為，「如果妳硬要說跟中共沒關係，我也沒辦法」。至於旁聽時被拍到頻頻苦笑，黃逸豪則解釋，是因為有些發言實在聽不懂，才轉頭向身旁的人求助。黃逸豪表示，中國長期以來透過各種方式處理政治敏感問題，包括利用民間人士、組織，甚至透過所謂的「黑手」執行，讓官方得以撇清關係。由於台灣難以追查中國境內金流，要掌握完整證據鏈確實存在困難，但不能因為無法證明中共直接下令，就忽略境外勢力對台灣民眾的威脅。黃逸豪指出，自己先前因批評中共而遭到攻擊，中國國台辦甚至曾將潑糞事件形容為民間對台獨勢力的自發行為。他認為，這類說法形同散播、鼓勵相關行為，即使沒有直接下令的證據，也能看出事件與中共之間的關聯，「如果妳硬要說跟中共沒關係，我也沒辦法」。黃逸豪強調，不論背後是中共官方、境外民間組織或個人，只要涉及恐嚇、暴力，侵害台灣人民的言論自由與人身安全，就應該建立法律機制加以防範，「你不可以因為這個樣子而就無所作為吧！」不能因為難以證明是中共直接指使，就選擇什麼都不做。對於翁曉玲質詢時，追問除了中共之外，台灣是否還有其他境外敵對勢力，黃逸豪反問，「我不知道台灣的境外敵對勢力還會有誰？」他表示，既然翁曉玲提出這項質疑，不妨先自行整理一份名單，讓社會大眾知道究竟還有哪些境外勢力需要防範。至於旁聽翁曉玲質詢時，被媒體拍到拿起手機錄影、頻頻露出苦笑，黃逸豪解釋，並非刻意嘲諷，而是有些發言內容讓他聽不懂，因此轉頭詢問身旁的人，沒想到對方同樣露出困惑表情。他笑說，「我是尋求幫助，我想知道說她說了些什麼」，只是想確認自己是否正確理解質詢內容。談及跨境鎮壓相關修法，黃逸豪表示，今日旁聽後發現，不論國民黨、民進黨或民眾黨，對於應儘速建立相關法律制度似乎都有共識，這也讓他感到欣慰，認為自己的遭遇至少讓社會更重視跨境鎮壓問題。黃逸豪指出，現場有立委提到相關修法已停滯一段時間，民眾黨立委陳昭姿也質疑民進黨未積極推動。不過，他認為無論過去究竟卡在哪個環節，現在最重要的就是完成立法，而法案最終要通過，仍需要國民黨及民眾黨支持。他也向國民黨立法院黨團總召傅崐萁喊話，希望未來法案進入表決時能夠支持，讓朝野共同建立防範跨境鎮壓的法律機制，「我們不要再繼續停留在口號」，更不要每次都讓議題淪為政黨互相攻擊的工具。回顧自身遭遇，黃逸豪表示，先前發生車禍時，曾主動向警方說明自己可能面臨境外鎮壓，甚至連說出口時都感到心虛，擔心是不是自己想太多。他認為，其他潛在受害者也可能有類似心理壓力，因此政府應加強宣導，讓民眾知道遇到可疑情況時該如何求助。黃逸豪強調，民眾不必過度恐慌，但應保持警覺，尤其是曾公開批評中共或參與相關活動的人士。他也肯定警方及政府在事件發生後提供的協助，認為建立完善的通報與處理機制相當重要。至於未來是否會持續投入修法倡議，黃逸豪坦言，雖然願意繼續關注相關議題，但自己最重要的身分仍是一名喜劇演員，希望能儘快回歸正常生活，不願因為這些事件改變原本的人生方向。