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蔡康永日前現身台北市長候選人沈伯洋競選總部成立大會，遭中國網友出征、合作品牌切割，微博內容也一度全數清空，事後他發文強調從未支持台獨，並向受到困擾的合作方與粉絲致歉。對此，林煒接受《NOWNEWS今日新聞》獨家專訪時表示，他認為蔡康永整起事件「處理得非常好」，每個人都應該依照自己的意願做決定，不必被外界的各種聲音牽著走。林煒認為蔡康永處理得非常好，遇到爭議時應先剪掉無關的旁枝末節，回頭確認自己真正想做什麼，「如果本身就是符合你的初衷，也沒有什麼會怎樣，人的生命很短，算不了這麼多。」他表示，只要蔡康永的選擇能滿足自己的想法，就已經足夠，外界不需要替當事人做出過多解讀。不過身為具有影響力的公眾人物，林煒也有自己的原則。他認為政治立場屬於個人隱私，不希望自己的選擇影響支持者，因此不會公開表態或號召粉絲支持特定對象，「我們就是把自己當作普通的公民，做最基本的公民該做的事情就好了。」整起風波始於蔡康永10月4日現身沈伯洋競選總部成立大會，他的經紀人當時說明，此行是為可能訪問兩位候選人做功課。不料畫面傳到中國後登上微博熱搜，蔡康永的微博內容遭清空，多個合作品牌也陸續與他切割。蔡康永隨後在微博發文表示，自己從未支持台獨，拜訪不同立場的人不代表認同，也對造成合作方與粉絲困擾表達歉意。隔天他依約前往蔣萬安競選總部成立大會，並盛讚對方的演說相當動人，強調自己接連出席兩場活動，是為了了解不同候選人的主張。