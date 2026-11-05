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鏡新聞民調蘇巧慧領先14.9個百分點 李四川競辦質疑樣本落差

批蘇巧慧民調領先就開轟 李四川競辦：不改正面選戰路線

2026新北市長選戰進入最後倒數，《鏡新聞》今（5）日公布最新民調，民進黨候選人蘇巧慧以47.7%支持度，領先國民黨候選人李四川的32.8%，雙方差距達14.9個百分點。對此，李四川競選辦公室回應，根據內部民調數據，李四川仍維持穩定領先，並質疑《鏡新聞》民調樣本與新北過往真實選舉結構存在極大落差；競辦更將矛頭指向蘇巧慧陣營，批評對方一看到民調領先，就立刻發布新聞稿攻擊李四川，暴露出「傲慢的真實面貌」。根據《鏡新聞》最新民調，蘇巧慧以47.7%支持度領先李四川的32.8%，若進一步分析「一定會去投票」的選民，蘇巧慧支持度更達55.5%，李四川則為34.5%，差距擴大至21個百分點。此外，蘇巧慧在當選看好度及候選人適任度也取得較高比例，但現任市長侯友宜團隊施政滿意度仍達67.7%，另有45%市民認為新北市應更換政黨執政。對此，李四川競選辦公室表示，根據團隊掌握的內部民調數據，李四川仍維持穩定領先，雖然《鏡新聞》此次公布的民調樣本，與新北過往真實選舉結構呈現極大落差，但團隊仍會審慎面對選情，不會因此改變既有選戰步調。李四川競選辦公室進一步指出，蘇巧慧陣營今日一看到有民調領先，就立刻發布新聞稿攻擊李四川，批評此舉暴露出蘇巧慧「傲慢的真實面貌」。競辦也指控，蘇巧慧陣營持續運用龐大網軍及側翼資源進行選舉攻擊，放任網路出征、霸凌文化，甚至以人身攻擊及言詞羞辱李四川。不過，李四川不會因此改變正面、正當的選舉方式，仍將持續深入新北29個行政區，以過去施政成果及具體政見，爭取不同政治立場市民的支持。李四川競選辦公室最後表示，相信新北市民會自行判斷，也呼籲支持者持續催票、拉票，並在11月28日投票日出門投票。競辦強調，李四川將持續秉持「老實做人、踏實做事」的態度，爭取選民認同。