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▲3COINS 誠品南西店引進豐富生活雜貨，手作專區陳列多款繽紛編織毛線組。（圖／記者徐銘穗攝）

日系生活雜貨「3COINS」台北誠品南西 2 號店今（5）日開幕，展店速度驚人！富昱谷日總經理林俞禎現場證實，全台第 3 間店正全力籌備，最快下個月落腳台北指標商圈；更透露明年下半年有望走出台北、前進中南部開設 200 至 250 坪大店。而缺貨的招牌透明收納袋 L 與 LL 尺寸近日已通關，最快下週補貨到店。日本超人氣平價生活雜貨「3COINS」繼首店插旗台北後，僅間隔兩個月便火速於誠品生活南西 B1 樓開出全台 2 號店，展店節奏相當凌厲。面對廣大雜貨迷高度期待拓展據點，《NOWNEWS今日新聞》記者於南西店開幕現場直接向操刀台灣營運的富昱谷日總經理林俞禎詢問：「目前維持兩個月開一間店的步調，全台第 3 間店是否有機會在今年 12 月、也就是下個月亮相？」林俞禎首度正面回應，笑著坦言：「有機會！目前團隊正在全力努力中。」證實新門市籌備已在緊鑼密鼓推進中。除了台北門市連發，中南部粉絲何時能迎來實體店？林俞禎首度鬆口透露長期拓點藍圖，表示團隊「預計明年下半年有機會走出台北，正式跨出台北到中南部展店！」不過他也坦言，目前拓展中南部市場的最大挑戰依舊是「選點」，由於品牌商品線豐富且品項持續擴充，台灣團隊希望尋覓單店面積達 200 至 250 坪的大型旗艦店型，且必須座落於人潮高度集中的熱門商圈，因此合適的場地仍需審慎評估。今日開幕現場，日本 PAL 集團專務澤井克之也特地跨海抵台視察，展現日方對台灣拓點計畫的高度重視。除了展店藍圖，現場民眾最關心的莫過於架上大缺貨的「招牌透明收納袋」。受邀參觀的旅日達人林氏璧透露，讀者敲碗最兇的 72 公升大容量收納袋，目前在台灣實體門市與線上平台皆處於完全斷貨狀態。對此缺貨痛點，林俞禎隨即帶來振奮人心的好消息，表示大批貨櫃近日已順利完成海關通關手續，「順利的話，最快下週大家就能在門市買到！」承諾會火速補齊缺口，讓消費者在換季之際能買到心儀的居家收納神物。全店即日起至 12 月 31 日止全店同慶 85 折優惠，民眾可趁折扣搶先入手。