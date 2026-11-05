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▲賴清德上午在新北市長候選人蘇巧慧陪同下前往淡水區參香祈福。（圖／記者陳佩君攝，2026.11.05）

▲賴清德上午在新北市長候選人蘇巧慧陪同下前往淡水區參香祈福。（圖／記者陳佩君攝，2026.11.05）

總統賴清德今（5）日上午在新北市長候選人蘇巧慧陪同下前往淡水區參香祈福。賴清德致詞時表示，身為總統他有三項使命，包含顧好台灣、發展經濟、照顧人民，「我一定要把台灣保護好，不可以被共產統治！」他高喊，台北市交給沈伯洋，新北市交給蘇巧慧！看誰做比較好，用競爭求進步，讓沈、蘇都當選，那這場戲至少可以再看4年。賴清德上午在蘇巧慧、民進黨秘書長徐國勇、副秘書長何博文，新北市議員鄭宇恩、李宇翔，新北市議員候選人游明諺，國策顧問呂子昌、張秋海，前立法委員李顯榮、呂孫綾等人陪同下，前往三芝小基隆福成宮、淡水福佑宮、淡水清水巖參香祈福。賴清德在清水巖致詞時表示，清水祖師公很靈驗，來這參拜，求財得財、求利得利，求子得子，求家庭幸福，他今天多許一個願，「祈求清水祖師保佑，蘇巧慧高票當選！拜託大家大力支持，讓蘇可以順利進入新北市政府」。賴清德提到，身為總統他有三項使命，第一，就是顧好台灣，「我一定要把台灣保護好，不可以被共產統治！」民主制度也要維持，因此他編特別預算、國防特別預算，對美國買進軍事裝備，跟國際進行軍事合作，且強化國軍的戰鬥力量，發展自主的國防工業。賴清德續指，第二大使命，發展經濟。他上任後，全心全意發展經濟，「我們不能把雞蛋都放在中國籃子裡，要走向全世界，大家簡單想就知道，賺全世界的錢，都比賺中國的錢更多」；第三則是「照顧人民」，「我們不願接受共產制度統治，因為共產制度，主人不是人民，主人是共產黨頭」，台灣好不容易從威權時代走到今天的民主，台灣絕不能走回頭路，人民既然是總統的老闆、國家的主人，「清德現在身為總統，照顧全國人民，這是理所當然啊！」賴清德提到，他是北海岸的子弟，他是萬里出世、長大，他阿公、祖先是在金山，「我們是北海岸的鄉親」，他身為行政院長，以及身為總統，都非常關心新北市的發展、北海岸的發展，也很感謝蘇巧慧提供很多寶貴意見，包含淡江大橋、淡北道路等，「清德會支持淡北道路、會繼續推動下去」。賴清德指出，未來需要蘇巧慧幫忙的，就是淡海科學城，他在選總統的時有提出這項政見，未來若開發完成，有學校、運動場館，醫療服務、AI產業園區，「有人不瞭解，蘇巧慧說AI園區時，說蘇巧慧隨便講，蘇巧慧講的是清德競選總統的政見，也是過去他做立委，大家共同討論的結果，所以清德的政見，就等於蘇巧慧的政見」，未來藍圖要落實，需要蘇巧慧當選新北市的市長，好好推動、好好落實。賴清德盛讚，蘇巧慧在立院問政第一名，不是只有親切、重視民意，這種態度適合市長，也一樣有能力做好市長的工作，未來新北市市長評比不是像現在這樣，絕對是六都第一名，「和沈伯洋拚看看！台北市交給沈伯洋，新北市交給蘇巧慧啦！看誰做比較好，用競爭求進步啦！」賴清德形容，就如淡水大拜拜，請了好幾個戲棚，大家都在拚，以後兩位市長來拚市政，大家說好不好？他隨後看著民眾說，有「洋流」站在這裡、無所不在，「慧聚」也到處看得見，期待未來台北市有沈伯洋主政、新北市由蘇巧慧主政，「這算學姐跟學弟，大家拚看誰比較厲害！拼看誰比較厲害，精彩可期！這場戲至少可以再看4年」，呼籲11月28日大家一定要出來投票，並呼籲大家要拚議會過半，一定要讓鄭宇恩、李宇翔，游明諺當選。