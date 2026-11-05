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▲李多慧親自帶著禮物到餐廳，要送給粉絲。（圖／翻攝自李多慧Threads@le_dahye）

味全龍韓籍啦啦隊女神李多慧日前放話味全龍拿下總冠軍，她就要請客吃飯，如今李多慧兌現承諾，她邀請在韓國旅遊的台灣粉絲，今（5）日下午2點到首爾的韓式餐酒館「닭궁뎅이本店」 （KOKO BUTT）用餐。不僅如此，李多慧稍早還更新Threads貼文，表示自己已經準備了50人份的小禮物要送給大家，喊話粉絲：「等等見！」李多慧今日下午要在韓國的餐廳舉行請客活動，邀請「在韓國的台灣人」前來聚餐。稍早她再度發文，分享自己去採買小禮物的照片，跟粉絲預告：「」只見李多慧手上拿的袋子是韓國的即溶咖啡專賣品牌Newmix Coffee的購物袋，顯然她準備了韓國人愛喝的即溶咖啡粉給粉絲當禮物。李多慧不僅親自採購，還自己大包小包的到現場，讓粉絲看到她的用心，紛紛留言：「這個女生會不會太寵粉了」、「請客居然還附贈伴手禮」、「好棒，好羨慕能去參加的人，好想拿多慧的禮物」。還有粉絲笑說這個份量不夠發：「最少350（人），妳太小看妳的人氣」、「我覺得應該會不止50人」、「你低估現場人數了」、「我覺得會有人特地飛韓國，機會難得啊」。而稍早有現場粉絲分享畫面，表示餐廳外聚集的人潮目測已經超過100人，大家都是來看李多慧的，她到場後也被粉絲的熱情嚇到，笑說怎麼辦，自己準備的禮物不夠發，慌張表情相當可愛。