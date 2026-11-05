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民眾黨將在選前黃金週21日晚間舉辦「超級星期六」造勢活動，台北市長蔣萬安是否將出席同台創黨主席柯文哲，引發關注。今（5）日從白營傳出風聲，蔣萬安確定將出席「超級星期六」大造勢，合體柯文哲。對此，蔣萬安競總執行總幹事徐巧芯低調表示，「有任何機會都會很努力拜訪請益，藍白合作力量大，但各種行動一定是尊重民眾黨」。不過據了解，競辦對此事私下「一直都有在努力」。身兼台北市長蔣萬安競總主委的台中市長盧秀燕，日前拜會民眾黨北市議會黨團，不僅甜喊「我們是一家人」，黨團總召林珍羽也透露未來北市藍白合將有更多彈性。蔣萬安昨被問到此事，也說「我都很願意啊」，還說接下來有相關安排跟規劃。蔣萬安昨晚到南機場夜市掃街，巧遇民眾黨議員候選人吳怡萱，兩人不僅一同掃街，結束後還到吳的競總坐坐，被問到未來4年是否藍白合作更緊密，他也表態「一定是」，吳怡萱也指出蔣萬安跟柯文哲一樣，不太愛吃火鍋加芋頭，藍白合味道濃厚。民眾黨主席黃國昌昨被問到21日將在台北市政府前廣場舉辦「全國大集結」超級星期六活動，是否也會邀請蔣萬安出席？黃國昌聽聞後，嘴角藏不住笑意，再度強調與蔣萬安之間的合作應該會越來越升溫。對於蔣萬安是否現身21日的造勢活動，他並未正面回應，只留下「至於11月21日的事情，大家就拭目以待」，讓外界對藍白是否進一步合體充滿想像。不過過去北市議員鍾小平、游淑慧猛打京華城案，引發小草反彈，另外也有議員候選人反對蔣萬安替白營站台，國民黨北市黨部主委戴錫欽更為此下令禁止單獨站台，如今蔣萬安前去合體，是否將發生反彈？競辦人士則表示不會，稱鍾和游都很支持市長，且市議會黨團也非常幫忙。